沒獲提名連任吳斯懷不失落　反酸黑熊學院

藍委吳斯懷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月20日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”吳斯懷20日上午於“立院”受訪時，對於國民黨這次的不分區名單表示讚賞，他認為名單相當全面，並力推前海軍司令陳永康為軍事人才，過去做過戰爭兵棋推演等，反酸民進黨提名的黑熊學院共同創辦人沈伯洋對戰爭無知。吳斯懷也表示，雖然現任藍委無人連任有點可惜，但是尊重黨中央決定，並強調每個人有每個人的使命和任務，階段性任務完成就應該離開。



吳斯懷表示，他百分之百的支持國民黨這次的不分區名單。他認為名單非常亮眼，不同於民進黨，用的都是非常專業的人士，尤其是軍系的上將陳永康，有國際性、有軍事素養、有足夠的歷練，對整個國家的政軍兵推非常熟稔。



吳斯懷接著開酸民進黨提名的軍事專家黑熊學院院長沈伯洋，他表示沈伯洋的黑熊學院是深綠“台獨”的組織。2、3年前還和聯華電子創辦人曹興誠要在3年之內為台灣打造300萬黑熊勇士，還說一人一把槍就能保衛台灣，這真的非常的無知，他認為，這種主戰派又非軍事專業的人若將來進入“立法院”，會讓“國防部”不知道怎麼去相處，將會是場可怕的災難。



對於無法連任不分區，吳斯懷表示，這很正常。國民黨主席朱立倫也公開說過，這一次不分區都沒有連任，是有其考量，他個人百分之百的支持。他也表示，只要國民黨或台灣有需要，他一定會義無反顧挺身而出。吳斯懷認為，市場和餅就這麼大，想要人人都滿意是不可能的，政治本來就是一個妥協的藝術，不可能讓每一個人滿意，只要符合國家利益、符合政黨利益、有益於台灣人民的的未來，就是最好的分配，他再次強調非常認同這一次國民黨不分區的名單。