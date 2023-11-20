蔡英文會見APEC代表團　感謝張忠謀

蔡英文今天會見APEC經濟領袖會議代表團。（照片：“總統府”提供） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天會見APEC經濟領袖會議代表團，感謝台積電創辦人張忠謀代表將她所交付的四項重要訊息，轉達給所有與會的APEC會員，強調台灣將致力於亞太區域的繁榮發展，也會與各國合作，一起努力推動能源轉型、打造更具韌性的供應鏈，並且協助減少亞太區域內的數位落差。她強調，面對下一階段的挑戰，政府將全力以赴，繼續調整台灣產業的結構和體質，同時發揮台灣的優勢，持續促進區域的進步發展。



張忠謀今年92歲，7度代表台灣參加APEC領袖會，6度在蔡英文任內。APEC經濟領袖會議17日圓滿落幕，張忠謀等代表團昨晚返抵台灣。



蔡英文致詞時表示，今年在美國舊金山舉辦的“第30屆APEC經濟領袖會議”，在大家的努力下圓滿落幕，“大家都辛苦了”。首先感謝張領袖代表再次代表她，出席這場亞太地區最重要的經貿合作論壇，讓台灣能夠和各國增進交流，也在國際上繼續扮演關鍵且重要的角色。



她說，她也要感謝張領袖代表將她所交付的四項重要訊息，轉達給所有與會的APEC會員，強調台灣將致力於亞太區域的繁榮發展，也會與各國合作，一起努力推動能源轉型、打造更具韌性的供應鏈，並且協助減少亞太區域內的數位落差。同時對於本屆會議關注的相互連結、創新以及包容等三大議題，台灣將持續分享經驗，為區域和全球的發展做出更多貢獻。



蔡英文指出，張領袖代表以及代表團的成員，都在各項多邊、雙邊的會議上，和與會的各國領袖和官員代表交流對話。尤其，張領袖代表更和美國的賀錦麗“副總統”、布林肯國務卿、國家經濟委員會布蘭納德（Lael Brainard）主任，以及日本岸田文雄首相、新加坡李顯龍總理進行雙邊對談。相信這些互動都將有助於雙邊未來的合作和交流。

