邱臣遠支持柯文哲奮戰到底　希望藍白不鬥

民眾黨“立委”邱臣遠受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月20日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨主席兼大選參選人柯文哲昨日在民眾黨的誓師大會上，宣布將以民眾黨的大選參選人的身分，拚戰到底。此舉引發外界解讀，認為藍白合談判已經破局。對此，民眾黨“立委”邱臣遠20日在“立院”受訪時表示，他支持柯文哲以民眾黨大選參選人的身分選到底。但他也認為柯文哲的發言表達了他對政黨輪替和在野整合的決心，也顯示柯文哲還沒放棄團結一切可以團結的力量。他說，藍白的協商目前還在進行中，對於民調細節上的歧異，有待大家用智慧來化解。



邱臣遠認為，這次的在野整合，主要是回應民意的訴求。他指出，台灣有將近六成以上的民意希望政黨輪替，是民主政治的最佳防腐劑。他說，柯文哲一直主張要透過共榮社會、國家治理、團結台灣、聯合政府的目標，來推動在野合作，也希望改變台灣過去的二元對立、統獨意識形態、社會撕裂的政治環境。他說，這是一個第三波民主改革的政治工程，不是一件容易的事情，選舉的過程是一個說服的過程，所以他們都會盡一切的努力，往最好的方向去進行。



對於部分藍營委員主張放棄藍白合，讓前高雄市長韓國瑜擔任國民黨大選參選人侯友宜的副手的看法。邱臣遠表示，各黨都有不同的聲音，現階段他們認為還是要保持最大的善意。他再次強調，藍白合不是合併的合，是合作的合。他說，就算沒有辦法合作，也必須要保持和諧，和諧才有辦法再進行合作，才有辦法打破民進黨一黨獨大的權力結構，也才有辦法將“國會”的席次極大化。他說，合作有分很多層次，從政策綱領、大選、區域“立委”、不分區政黨票，到未來取得政權後的“國會”三黨不過半的情況，都有很多合作的空間。他說，他們希望藍白合是基於民意的基礎上，不要演變成藍白鬥，甚至是彼此更多的衝突，應該要希望社會和諧、政黨和解、兩岸和平，這也是他們的主張。

