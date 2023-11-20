太陽花世代決裂　林昶佐質疑柯文哲、黃國昌

無黨籍委員林昶佐接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月20日電（記者 張穎齊）台灣2014年3月爆發太陽花學運，當時競選台北市長的柯文哲、林昶佐、黃國昌等人曾志同道合、站在同一陣線反兩岸服貿，如今林昶佐與民主進步黨同盟，柯文哲、黃國昌成為台灣民眾黨人士，昔日戰友決裂。林昶佐20日受訪表示，他對柯、黃不太意外，但很不清楚柯現在為何要為挺學運道歉？也不理解黃為何要加入柯的隊伍？



2024大選20至24日受理登記，無黨籍“立委”林昶佐與社會民主黨“立委”參選人苗博雅陪同民進黨“立委”參選人吳沛憶搶頭香登記。



記者詢問，如何看昔日戰友黃國昌也退出時力，並加入民眾黨，有望成為不分區“立委”或藍白合下的“法務部長”？



林昶佐表示，雖說也不太意外，關於黃會加入民眾黨的傳言，也早有一段時間了，是說當初柯文哲在太陽花學運是反對服貿重啟的，居然改口要考慮重啟服貿，還傳出柯文哲私下為了挺太陽花學運對中國國民黨前“立委”蔡正元道歉，他不清楚柯為何在這個時間要為此道歉？



林昶佐說，約10年前，他們是有共同的理想，認為台灣可朝向經濟自主、繁榮的方向前進，因此有做出發起運動的重要決定並發聲，但他不理解曾與他站在一起的黃國昌，為何加入了柯文哲的隊伍？雖說也不意外啦，真的無法理解。