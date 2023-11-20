柯文哲昨會郭台銘　邱臣遠：和藍白合沒衝突

民眾黨團總召邱臣遠。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月20日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨2024參選人柯文哲在藍白合持續難產的情況下，昨日在民眾黨的誓師大會上宣布，他將堅持以民眾黨大選候選人的身分，並且他在誓師大會後前往鴻海集團創辦人郭台銘的家中，與郭台銘密談一個多小時。這一舉動引起外界再度猜測，柯郭是否有合作的可能性。民眾黨“立法院”黨團總召、“立委”邱臣遠於“立法院”受訪時表示，柯文哲主張在野的整合，必須把所有的力量都整合進來，當然也包括郭台銘在內，郭柯的會面和藍白合併不衝突。



對於柯郭會面的內容，郭辦發言人陳家頤表示，柯文哲是來向郭台銘“惡補統計學”，瞭解近期的民調變化，因為郭台銘對統計學和匯率有深入的研究。她否認柯文哲有詢問郭台銘擔任副手的意願，但也暗示，在24日下午5點“總統”登記參選截止前，一切都有可能。



20日上午邱臣遠於“立法院”受訪時表示，他並不清楚柯文哲和郭台銘昨日晚上談了些甚麼。但他表示，柯文哲與郭台銘兩位私下見面並不是第一次，他們定期會有私下的聯繫和交流，這是一個常態。他也重申，柯文哲主張在野的整合，必須把所有的力量都整合進來，當然也包括郭台銘在內。他說，郭台銘不管在國際外交或經濟發展上都有長才，而且目前在台灣也有一定的支持度，所以他們的目標是團結一切可以團結的力量，找出在野的勝選方程式。他表示，這和藍白合併沒有衝突。