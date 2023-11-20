于美人不捨柯文哲落淚　痛批民進黨變了

于美人請到選區內的百歲人瑞阿嬤與競選團隊一同受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月20日電（記者 張穎齊）2024藍白合卡關，台灣民眾黨柯文哲日前在內部會議流淚。民眾黨支持的無黨籍“立委”參選人于美人表示，非常不捨柯落淚，認為人在做一些成全的時候，的確是需要一些放棄。另外，于美人也聲援甫加入民眾黨的前時代力量黨主席黃國昌，亦不捨黃被民主進步黨批評非議，反嗆是民進黨變了。



2024大選與“立委”選舉20至24日受理登記，角逐台北市第五選區（萬華、北中正）“立委”的于美人20日上午前往台北市選舉委員會登記參選。于美人穿著一襲紅色西裝外套，喜氣洋洋，對手、民進黨“立委”參選人吳沛憶搶頭香，吳、于2人在登記時有互動。于美人則請到選區內的百歲人瑞阿嬤與競選團隊一同受訪。



記者問，于美人不捨柯文哲落淚，今日怎沒邀民眾黨陪同來登記？于美人說，她必須說，她堅持以無黨籍獨立參選，今天也以這樣的身分來登記，做好與中正、萬華居民一同手牽手向前走的角色，成為傳達人民意見的大聲公，其他部分就保留。而藍白合不是今天她登記參選要擔心的事，最重要事要獲得人民的支持。



記者問，黃國昌加入民眾黨，遭到民進黨非議，日前于美人說不是黃國昌變了，是民進黨變了？于美人說，當時她看到民進黨對黃國昌的批評，因此她才這樣講，過去民進黨是最受年輕人支持的政黨，但為何許多年輕人都離開民進黨？到底是誰變了？是民進黨變了。



是否支持與黃國昌一同進“立法院”？于美人笑說，這不是她今天來登記的重點，但有理想的人，若能得到人民支持而進“立院”，未來可一同發揮監督的力量。