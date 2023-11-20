富權：國民黨“不分區立委”提名名單亮眼有力

中評社香港11月20日電／澳門新華澳報20日發表富權文章：國民黨“不分區立委”提名名單亮眼有力。以下為文章內容。



中國國民黨第二十一屆中央委員會昨日下午舉行2023年度全體會議，對“不分區立委”提名名單行使同意權。按照有關議事規則，過半數同意即為通過，經投開票後確認，每位提名人均獲得比超過半數甚高的票數獲得通過，其中以韓國瑜的得票數最高。



朱立倫主導的“不分區立委”提名名單規則，將此前的由中央委員會行使同意權時，是採用“不同意制”，改為“同意制”，須經中央委員會全體出席委員二分之一以上同意，才能確認人選的名單及順序。這個改制，不但是可以減少紛爭，讓提名名單快速通過，而且也可以促成名單獲得高票通過，提高所通過的名單的“委任黨意”的成分。實際上，此前的“不同意制”，就讓能力甚佳的張顯耀等人被“不同意”掉。



根據《公職人員選舉罷免法》規定，“不分區立委”提名名單必須是女性佔百分之五十，而國民黨內部的“不分區立委”提名名單標準是分為政治組與專業組並予以糅合。根據國民黨發出的新聞稿顯示，列在“安全位置”的前十五名“不分區立委”提名名單是：韓國瑜（前高雄市長），柯志恩（國民黨智庫執行長），葛如鈞（區塊鏈專家），翁曉玲（前CNN委員），陳菁徽（台北醫學大學附設醫院婦科主任），吳宗憲（新北市法制局長、前檢察官），林倩綺（前新北市文化局長），陳永康（前“國防部”副部長、前海軍司令），許宇甄（國民黨組發會主委），謝龍介（國民黨前台南市議員），蘇清泉（國民黨前“立委”），張嘉郡（國民黨前“立委”），王育敏（台中市副市長），蔡明忠（國民黨醫療委員會主委），吳亮儀（嘉義縣婦女會理事長）。



在上述名單中，柯志恩、吳宗憲、謝龍介、王育敏、蘇清泉、張嘉郡等人，將在二零二六年的縣市長選舉中，分別參加高雄市長、新北市長、台南市長、台中市長、屏東縣長、雲林縣長選舉，其中柯志恩、謝龍介、蘇清泉等，曾經在二零二二年分別分別參加高雄市長、台南市長、屏東縣長選舉，是明知山有虎，偏向虎山行”的勇猛及無私戰將，而王育敏是現任台中市副市長。張嘉郡則是現任雲林縣長張麗善的侄女，更是台灣地區中部地方派系勢力的“龍頭”張榮味的女兒。張榮味早先曾力挺郭台銘，在國民黨主席朱立倫及國民黨“總統”參選人侯友宜拜訪張榮味之後，當時即傳出張榮味的女兒張嘉郡可能被列為“不分區立委”安全名單，現在事實也證明了外界傳聞。昨日名單揭曉後在雲林政壇引起議論，“這下子張榮味還挺郭台銘嗎？”

