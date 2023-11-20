陳學聖析國民黨不分區名單　不要小看朱立倫

前藍委陳學聖分析國民黨不分區名單的規畫。他認為國民黨主席朱立倫對藍白合已佈局好，該忍、該和、該戰已了然於心。（陳學聖臉書） 中評社台北11月20日電／中國國民黨19日公布不分區“立委”，前高雄市長韓國瑜排名第一外，智庫執行長柯志恩、前台南縣議員謝龍介等戰將也入列。國民黨前“立委”陳學聖分析，國民黨主席朱立倫對藍白合已佈局好，該忍、該和、該戰已了然於心。



陳學聖20日在臉書表示，“不要小看朱立倫”。之前他曾提過，朱立倫會無私無我，忍辱負重，把這次大選當作一場修行。昨天國民黨不分區“立委”名單公佈，社會佳評如潮，真的印証了朱立倫的說到作到。大家回憶一下，近些年來，國民黨安排不分區“立委”名單時，就往往是一次大亂的開始，不僅公佈前會走漏消息，引來各方角力互鬥，甚至到登記前一刻，都還會陣前換將換排序，造成國民黨形象大傷，連帶拖累了大選的氣勢。



陳學聖強調，這次迥然不同，除了事前策略性的，唯一有透露前高雄市長韓國瑜會入不分區領軍外，其他名單都保密到家。作業中，朱立倫可接受推薦，但拒絕關說，若有人想施壓，立馬被踢出名單外。這對國民黨傳統政治文化來說，真的很不簡單。而且名單公佈後，現任不分區“立委”無人續任，卻無人反彈，這更不容易。



陳學聖說明，此名單中有網羅社會菁英外，更在政治組看到國民黨2026的縣市長選舉佈局，這無關朱立倫人馬，全是國民黨未來的資產，是國民黨的接班梯隊，國民黨已作好了長遠的準備。看到朱立倫對不分區“立委”的規畫，朱對藍白合這幾天關鍵倒數時刻，應已作好佈局，該忍、該和、該戰應已了然於心。就再忍兩天！



陳學聖提醒，大家常說民眾黨主席、2024參選人柯文哲號稱自己智商有多高多高。但卻忘了問，朱立倫會被稱“精算師”，建中、台大學霸，他的智商會輸柯文哲嗎？請等著看！