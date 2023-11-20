新黨戰將游智彬扮遊騎兵　桃園登記參選

新黨桃園市“立委”參選人游智彬在黨主席吳成典、發言人陳麗玲陪同下登記參選。（照片：游智彬競選辦公室提供） 中評社桃園11月20日電／2024大選今日開始受理候選人登記，新黨桃園市第三選區（中壢區）“立委”參選人游智彬在黨主席吳成典與支持者的簇擁下，身著遊騎兵服，手持弓箭決心射下貪腐、豬哥的民進黨，來到桃園市選委會正式登記參選第11屆“立法委員”選舉，表達不接受勸退、堅持“選到底”的決心！



桃園市第三選區（中壢區）“立委”選舉目前呈現三強鼎立局面，包括爭取連任的中國國民黨“立委”魯明哲、民進黨桃園市議員彭俊豪與新黨副發言人游智彬。



中壢約有42.8萬人，是桃園市人口第二大行政區，在全台所有三級行政區之中，人口高居全台第三，結構上為客家人、閩南人以及外省人混居，並以客家人為多數。高鐵桃園站特定區（青埔）也在中壢。



游智彬競選辦公室發布新聞稿表示，過去努力不懈地針對民進黨揭弊，包括在去年九合一選舉中連續擊落林智堅、鄭文燦的台大論文抄襲案；揭穿“中國鹏”鄭運鵬嘴裡喊著“抗中保台”、實則在中國大陸大賺人民幣的假面具；以及今年檢舉民進黨客家部主任蔣絜安台大“國發所”、中央大學客家所碩士論文涉嫌找槍手代寫，迫使她的學位遭到撤銷並辭職。一件件的事例都在證明，自己心中堅持的公平正義逐步伸張，民進黨種種弄虛作假也經不起攤在陽光下檢驗。



游智彬強調，近期砲轟民進黨組織推廣部主任林正鴻上酒店喝花酒，林迅速辭職下台；而民進黨新聞輿情部主任兼發言人張志豪不僅找女陪侍喝花酒，還想拿錢收買自己不要公開爆料，這都證明賴清德領導的民進黨團隊荒淫無度，甚至用金錢阻止真相曝光。為了對支持自己的選民負責，也是為自己從政的初心負責，他毅然決然召開記者會將其公之於眾。



除了在媒體“空戰”打假除弊累積了不少網路聲量，游智彬並沒有忽視“陸戰”的重要性。他指出，目前規劃的“廟口開講”深入地方基層，不但有網路直播方便收看，也在現場與選民直接面對面互動，與害怕面對媒體、民意的蔡英文有著天壤之別。這種線上線下相結合的新媒體選戰策略，播放量總計已超過2萬4千人次觀看。相較於傳統地方派系對手依舊只停留在用掛大看板、辦造勢晚會、送米粉動員等傳統方式打選戰，宛如活在舊石器時代般的落伍，游智彬在新選戰模式中吸引眾多藍白選民與中間選民的青睞。



游智彬說，自己代表新黨出來參選“立委”，完全是基於新黨的政黨屬性：“台灣的良心”與“兩岸的明燈”。當前民進黨政府舔美媚日、挑釁中國大陸行徑，已讓和平穩定的兩岸關係轉向岌岌可危，“票投民進黨、青年上戰場”即將一語成讖！他認為，新黨為小市民代言，唯有兩岸關係和平，善待在台灣的陸生與陸配，積極重啟兩岸交流，達成與中國大陸和解共生，小市民才能免受戰爭威脅、安居樂業。



新黨主席吳成典特別說明，新黨30年來，秉持一顆心和一盞燈精神，新黨是台灣良心，兩岸明燈！游智彬驍勇善戰，學經歷都很棒，是新黨和中壢鄉親共同栽培的好子弟，游智彬是武陵高中畢業的高材生，考取政治大學財政系在業界表現可圈可點，他有這個抱負服務中壢，他的能力、他的理想需要鄉親牽成，讓他成為中壢人的驕傲！