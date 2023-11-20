世衞再次呼籲停止對加沙醫院等基礎設施的襲擊

中評社北京11月20日電／世界衞生組織19日在日內瓦再次呼籲結束在巴勒斯坦加沙地帶的敵對行動和人道主義災難，並停止對醫院和其他重要基礎設施的襲擊。



新華社報導，世衞組織在新聞稿中說，一個由該組織領導的聯合國人道主義聯合評估小組18日到達加沙地帶北部的希法醫院實地考察。該小組成員包括來自世衞組織、聯合國人道主義事務協調廳、聯合國安全和安保部、聯合國排雷行動處、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處等機構的官員、專家和安全人員。評估小組的任務是與以色列方面一道，確保之前商定的安全通道暢通。由於希法醫院附近正發生激烈戰鬥，評估小組此行是一次高風險行動。



新聞稿說，以色列國防軍18日向仍在希法醫院避難的2500人發出疏散令。評估小組到達時，避難人群和大量患者及醫院工作人員已經撤出醫院。希法醫院目前仍有25名衞生工作者和291名患者。



據世衞組織發佈的新聞稿，聯合評估小組說，希法醫院遭受炮擊和槍擊的跡象明顯，已成為“死亡區”，那裡的形勢“令人絕望”。在希法醫院隨處可見醫療和固體廢物，這增加了醫院裡人員的感染風險。



世衞組織在新聞稿中表示，鋻於目前希法醫院不再運營或接納新患者，該組織和合作伙伴正在制定立即疏散希法醫院人員的計劃，準備將剩餘患者從該醫院緊急轉移到加沙地帶南部的納賽爾醫療中心和加沙歐洲醫院。



世衞組織呼籲有規模地施行持續的、不受阻礙的人道主義援助，並呼籲衝突方立即停火、無條件釋放所有人質。