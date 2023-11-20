賴清德宣布蕭美琴為副手搭檔　明日登記參選

賴清德與蕭美琴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）民進黨2024參選人賴清德下午在競選總部召開記者會正式宣布駐美代表蕭美琴擔任副手。



駐美代表蕭美琴今日上午正式向“外交部”請辭獲准，生效日期未定。賴下午與賴清德一起亮相。兩人預計明天前往“中選會”登記。



蕭美琴1971年8月7日在日本神戶出生，父親蕭清芬是台南在地人，曾任台南神學院院長，母親是歐裔美國人。她先後就讀台南師範專科學校附屬小學、台南市立後甲國民中學。國中畢業後，隨家庭移居美國，但仍參加升學考試，並錄取台南女中。蕭美琴赴美後就讀紐澤西州蒙特克萊爾高中，她擁有歐柏林學院東亞研究學士，以及哥倫比亞大學政治學碩士學位。



蕭美琴曾任“國家安全會議”諮詢委員、民進黨國際部主任、四屆“立委”，也是民進黨在花蓮縣“立委”選舉唯一拿下過半得票者。2020年派任駐美代表至今。



2006年至2007年，民進黨爆發11寇事件，蕭美琴、范巽綠與11寇同樣成為深綠支持者圍剿的對象，合稱“13寇”。蕭美琴更被非常光碟《非常報導2007年第一輯》稱為“中國琴”。在2022年8月美國眾議院前議長佩洛西訪問台灣，蕭被認為是訪台的主要推動者，中國大陸公布蕭美琴列為“台獨”頑固分子。

