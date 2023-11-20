雲南姑娘台灣媽　陸配湛秀英參選高雄立委

勞動黨高雄市“立委”參選人湛秀英登記參選。（中評社） 中評社高雄11月20日電／2024大選、“立委”選舉今日開始受理候選人登記。勞動黨提名來自雲南的陸配湛秀英參選高雄市第八選區（前鎮、小港、旗津）“立委”，20日在服務團隊及新住民姊妹的陪同下，前往高雄選委會登記參選，她強調期盼兩岸和平發展、“下架民進黨”及呼籲“藍白合”。



湛秀英是雲南馬龍縣人，嫁來台灣20多年，曾從事新娘秘書等工作，也開店把雲南米線改良成雲南涼麵，頗受好評，熱心公益。她今天穿著雲南傳統服飾登記參選，顯得喜氣洋洋。



湛秀英表示，台灣民眾對民進黨當局的腐敗已經忍無可忍，下架民進黨是當前多數民意共識，是符合情理法的正義之舉。首先，當前台海局勢凶險，起因於民進黨當局的“台獨”主張及否定兩岸同屬一中的恣意妄為。台灣民眾普遍反對台海戰爭，呼籲台海和平。據悉，民進黨當局為配合美國野心政客釁起台海戰事，不斷增加對美軍購，近日已有用於兩岸戰事的美軍巷戰裝備抵台，完全視台灣民眾性命於草芥。



第二，民進黨執政近八年的貪污腐敗不斷，金權政治取代民主政治，緊縮了台灣社會發展與弱勢群體的權益空間，無疑是反民主、與民眾為敵的新威權體制復辟。



湛秀英說，細數民進黨執政的罪行，民眾有充分的理由反對民進黨，支持情理法兼具的兩岸一中和平路線、促進對話與交流，為兩岸恢復和平正常的全面交流重建政治基礎，衹有台海和平，才有社會公平。



勞動黨表示，湛秀英以陸配及兩岸和平使者的身分，在南台灣高雄的深綠選區，打出“反戰爭，反“台獨”、“台海和平，社會公平”的一中和平主張，並正聲呼籲國民黨及民眾黨的藍白合作必須遵從民意、屏棄政黨利益，以“下架民進黨”的民意共識，作為爭取兩岸和平對話與落實社會民主的基礎。



勞動黨表示，民進黨背離一中憲法及九二共識，偏執於“台獨”的錯誤道路，造成台海兵凶戰危的局勢，無疑犧牲民眾的性命安全及民生福祉來當“台獨”與美國遠東戰略陰謀的火牛陣。“反戰爭要和平、下架民進黨”是六成以上的民意共識，因此藍白合要為六成民意負責，必須超越各自政黨的利益，求同存異為謀求兩岸和平發展攜手合作。



勞動黨強調，“下架民進黨”的民眾聲浪已在台灣民意湧動的呼聲中形成，是台灣社會發起新一波反威權民主運動的主要部分。湛秀英以陸配的身分參選，是回應民意對台海兵凶戰危的恐慌，同時也是提醒台灣社會，兩岸和平是通向社會穩定與公平的唯一道路。



勞動黨也呼籲，正在進行的“藍白合”應當拋棄各自的政黨利益與成見，以負責任的態度回歸民意，響應正義之舉，消弭兩岸對立、造福民眾。