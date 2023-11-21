秦慧珠：馬韓若認同民調高當正 再去勸侯吧

台北市議員秦慧珠與她的議會研究室。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月21日電（記者 張穎齊）2024藍白合民調卡關，中國國民黨台北市議員秦慧珠接受中評社專訪表示，現在藍白雙方對民調誤差範圍各執一詞，但其實滿明顯，要台灣民眾黨柯文哲讓分，那就是侯柯配戰鬥力不如柯侯配，國民黨侯友宜自5月17日被徵召後，花了大半年迄今，民調漲幅有限，侯量能不足，她贊成誰民調高就支持誰，既然柯文哲、柯侯配較強，那就挺這組合。



秦慧珠強調，若藍白合，郭台銘就很難獨立參選下去，侯友宜如不願意妥協民調輸，那藍白合就破局。她建議，馬英九、韓國瑜等人都認同民調高就當正、柯侯配的話，那就再勸一次侯友宜吧。



秦慧珠，籍貫山東省桓台縣，中國文化大學中國文學博士、台灣大學政治學碩士，曾任2屆“立委”、任務型“國大代表”、台北縣觀傳局長、文化大學助理教授、聯合報主編、6屆台北市第三選區（松山、信義）議員。屬軍系的國民黨黃復興黨部。



秦慧珠說，藍白對民調誤差的認知上，各執一詞，這也證明當初馬英九、國民黨主席朱立倫、侯友宜、柯文哲15日的協商中，雙方都沒寫清楚民調誤差範圍的具體認知，她不是民調專家，但其實從協議上，看到柯侯配要對侯柯配讓分就能看出，侯柯配的戰鬥力是不如柯侯配。

