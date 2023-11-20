任賴副手　蕭美琴喊我回來了、挺台責無旁貸

蕭美琴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）民進黨2024參選人賴清德今天宣布副手搭檔為“駐美代表”蕭美琴，“貓派”的蕭美琴在致詞時提到，“我形容自己是戰貓。”因為貓就如同外交步伐，踏出每步都要小心翼翼，時而輕柔也堅定。她在駐美期間要堅守立場，妥善處理議題，複雜戰略環境中平衡，讓台美關係最大化，讓理念相近國家支持台灣參與。



蕭美琴表示，謝謝大家對她的信任，願意在她的肩膀上託付更沉重的責任，也謝謝蔡英文的祝福，“我是蕭美琴，我回來了，挺台灣，我責無旁貸”。她並用台語說，“為了‘國家′，我會撩落去”。



2024大選倒數54天，賴清德今天正式宣布“駐美代表”蕭美琴擔任副手。對此，蕭美琴坦言，賴清德邀請她的時候，她陷入長考，不過她也瞭解到，台灣政治情勢的變化，讓她沒有迴避空間。



賴清德今下午召開記者會宣布副手為蕭美琴，競總主委姚立明、競總總幹事潘孟安、競總總督導卓榮泰、民進黨秘書長許立明都到場。



蕭美琴致詞時表示，上架台灣是蔡英文賦予她的任務，也是她最佳戰鬥位置，她全力以赴不敢懈怠，與“駐美代表處”團隊努力，讓台美關係運作更加順暢， 也盡力完成“總統”和台灣人民交付的責任。



蕭美琴說，賴清德邀她擔任副手的時候，“我陷入長考”。她在這場選戰中，應該留在熟悉的戰鬥位置，還是在新的位置上，迎接更高難度的挑戰。



蕭美琴回憶，2010年她也面臨困難抉擇，前往花蓮投入“立委”補選，也開啟長達10年的耕耘，她在這歲月中上山下田，走遍花蓮大街小巷，面對極度艱困政治環境，也感受到基層溫暖。她說，在最接近土地的地方，多年汗水歷練，成為她成長養分，多年美好遇挫折 以及2020落選後，支持者為我不捨眼淚 都成為我面向世界的勇氣

