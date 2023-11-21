劉嘉薇語中評：藍白如整合還可以怎麼做？

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇。（中評社 資料照） 中評社台北11月21日電（記者 楊騰凱）中國國民黨與台灣民眾黨“藍白合”原訂比民調決定正副搭配，最後國民黨5:1勝出，民眾黨不服結果導致整合卡關。台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇向中評社表示，雙方採計的民調中，“柯侯配”就算贏，也都贏在誤差範圍內，依照藍白協議應歸“侯柯配”得點，因此事實上“侯柯配”以6:0勝出，這沒有爭議。



劉嘉薇為政治大學政治學博士，現為台北大學公共行政暨政策學系教授、政大選研之友協會理事長。曾任《行政暨政策學報》主編、台北大學公共事務學院民意與選舉研究中心主任，並於2015年至2019年間擔任台灣“中選會”委員。研究專長包括政黨與選舉、政治傳播、政治行為、民意調查。



藍白政黨協商依照協議比民調，總共採計的6份民調中，結果是“侯柯配”以5:1勝過“柯侯配”，但柯文哲方面主張只禮讓3%，若以差距3%以內計算，比數應為3:3，白營不服民調比對結果，導致藍白合卡關。



不過細看藍白民調內容，所採計的6份民調中，其中1份“侯柯配”的支持度高於“柯侯配”，差距1%，由“侯柯配”得1點；另5份“柯侯配”均高於“侯柯配”，但雙邊差距僅0.6%、0.1%、2.2%、4.3%、5.19%，依照藍白協議，這些差距都沒有超過“正負3%”，總共6%的抽樣誤差，應該都由“侯柯配”得點。

