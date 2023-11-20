藍營三位前任新竹市長陪登記　鄭正鈐拚連任

鄭正鈐今日在國民黨三位前新竹市長的陪同下登記參選“立委”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月20日電（記者 盧誠輝）新竹市“立委”選戰競爭激烈，今日開放登記首日，中國國民黨爭取連任的新竹市“立委”鄭正鈐在藍營三位前新竹市長的陪同下到新竹市選委會登記參選。鄭正鈐呼籲，選民應共同團結力量，2024大選不但要下架民進黨，更要在“立委”選舉下架民進黨現有的多數，他也有信心可以順利爭取連任“立委”成功。



鄭正鈐今日前往新竹市西濱路一段上的新竹市選委會登記參選“立委”，包括國民黨前新竹市長童勝男、林政則、許明財都到場陪同力挺，還有國民黨新竹市議會議長許修睿、前“立委”呂學樟、黃國新黨部主委王志豪、國民黨新竹市黨部副主委李啟輝、市議員陳慶鈴、黃美慧、黃文政、徐美惠、前市議員吳青山及上百位支持者一起陪同參加，展現團結拚勝選的氣勢。



鄭正鈐表示，他自第一次參選民代以來，一直以站人民的身邊為訴求，也始終不忘初心，今天看到這麼多的朋友站出來在旁邊支持他，讓他非常感動與感謝，他也呼籲選民應共同團結力量，2024大選不但要下架民進黨，更要在“立委”選舉下架民進黨現有的多數，他也有信心可以順利爭取連任“立委”成功。



鄭正鈐指出，他在“國會”推動修法的提案共有1726件，服務案件與法律諮詢更高達6526件，在“立委”任內除為新竹市爭取了新台幣53.5億元的“中央”補助外，也成功爭取取消育兒津貼排富級距，減輕父母育兒負擔，是在地服務最紮實的候選人，他這次要以政績及政見爭取選民認同。



鄭正鈐痛批，民進黨仗著“國會”多數，只聽黨意，不理民意的作法，完全是在踐踏民主、霸凌民意。他呼籲民眾，不要增加民進黨“鴨霸”的機會，要讓民進黨向民意徹底反省，團結所有力量，支持他贏得勝選。



新竹市人口約45萬，衹有一席“立委”。2024“立委”選舉將呈現四搶一局面，主要參選者包括爭取連任的中國國國民黨“立委”鄭正鈐、民進黨“立委”參選人林志潔、時代力量不分區“立委”邱顯智，與獨立參選的柯文哲妹妹柯美蘭，競爭激烈。