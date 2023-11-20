國民黨：賴蕭配加速將台灣推向戰爭邊緣

國民黨。（中評社 資料照） 中評社台北11月20日電／民進黨2024大選參人賴清德今天宣布由蕭美琴擔任副手。中國國民黨表示，賴清德在國際間信任度破產，“台獨”金孫”色彩揮之不去。蕭美琴頂多是蔡英文的“監軍”，承繼蔡英文錯誤路線；再加上賴清德自身激進的外交路線，賴蕭配只會讓台灣陷入內憂外患、內外交困的緊張情勢，無法彌補國際對賴清德的不信任，更可能加速讓台灣推向戰爭的邊緣！



國民黨指出，國際友人多次對賴清德一以貫之的“台獨”激進極端路線打上問號，將可能讓台灣陷入戰爭風險，更可能讓國際陷入波譎雲詭的不安情勢，因而賴清德的“外交”路線在國際間未能獲得信任。“國防”“外交”是“總統”職權，不是“副總統”的職權，即使賴清德任用蕭美琴作為副手，也無法改變賴清德在國際間的信用已經破產的事實。



國民黨表示，民進黨過去執政七年多來，不僅在“外交”上讓“中華民國”斷交9國，兩岸情勢上讓共機繞台次數年年攀升，在台灣內政上，更令台灣陷入缺疫苗、缺快篩、缺口罩、缺電、缺蛋等“五缺”危機，如今台灣詐騙橫行，甚至有基層檢察官點名政府機關是“打詐國家隊”淪為“詐騙國家隊”的三大戰犯，蔡英文路線從內政到外交都已經被證明完全失敗，這也是為什麼有六成民意期待政黨輪替，然而蕭美琴就是蔡英文忠實的擁護者，如今由她來擔任賴清德的副手，又如何能改變蔡英文與民進黨讓台灣陷入內外交困的困境？



國民黨補充，何況蕭美琴過去爭議十足，如2012年她擔任“立委”時，就曾不顧民意指稱“台灣應朝廢死方向努力”，然而台灣多數主流民意希望保留死刑作為維持正義的手段，這也是國民黨“總統”候選人侯友宜強調死刑符合公平正義與社會的期待，堅持反對廢死的原因。



國民黨強調，民進黨過去的執政成績單滿江紅，無論是不是賴蕭配，主流民意都認為民進黨不配再擔任執政者，應該換黨做做看，才能讓台灣重整旗鼓再出發。