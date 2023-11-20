賴批柯反覆　姚立明諷本來不想談人家離婚事

民進黨2024參選人賴清德20日宣布副手蕭美琴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）針對藍白合議題，民進黨2024參選人賴清德今天宣布副手蕭美琴記者會表示，台灣經不起紛亂，經不起試驗，要打國際盃不是台灣內部賽事而已，當“元首”要穩健說每一句話、做每一件事情，要贏得國際社會肯定跟支持。美國學者葛來儀（Bonnie Glaser）對台灣民眾黨主席柯文哲提出的質疑，可以反應柯這段時間所做的事情，所說的話反覆、不確定。



有關柯文哲議題，競選總部主委姚立明說，對團隊來講，今天像是婚禮一樣喜氣洋洋，本來不想談人家的離婚事件，氣氛不對。但是他真的不能想像，所有媒體都知道，應該是空前絕後，國外都沒有過，到現在要登記了，衹有一組候選人確定。團隊內部對於對手是一組或兩組、三組，或是兩個人或三個人一組都不知道。



姚立明說，簡單的話，這本來是很簡單政治問題，合或不合，竟然扯到統計問題，法律、法條、協議問題，都偏離主題了。其實就是國民黨跟柯文哲，不管朱立倫或馬英九，都互相幻想對方可以欺騙或者可以擺平，用這種態度去談判。以後他們任何一人成為“總統”，面對兩岸談判，可以簽下那個字，不是柯家會哭、柯辦助理會哭，那會是兩千三百萬人都會哭。過去一兩個星期讓民眾感受到領導人穩重給安全的重要。



賴清德20日下午召開記者會宣布副手為蕭美琴，競總主委姚立明、競總總幹事潘孟安、競總總督導卓榮泰、民進黨秘書長許立明都到場。



目前藍白合卡關，柯文哲太太陳佩琪還說，國民黨要柯文哲讓幾%，請國民黨問問賴清德願意讓國民黨參選人侯友宜幾%。



賴清德回應說，台灣這場選舉適逢國際變局非常關鍵，民眾最重要不是藍白合不合，不是點數讓幾%，而是要選出一組最有經驗、歷練最豐富的候選人，穩健走向民主道路才是重要。