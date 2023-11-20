蕭美琴：蔡認為我應承擔責任　給予勇氣支撐

賴清德的副手蕭美琴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）民進黨2024參選人賴清德在“中選會”登記日第一天，終於公布副手確定是蕭美琴。媒體詢問何時決定邀請蕭當副手，過程是否多次勸進？賴清德說，他邀請蕭擔任副手，應該是眾多期盼，最好選擇。大概去年8月份（應是1月份）出訪洪都拉斯，他就曾經請教，如果得到民進黨提名，是否可以擔任副手，不過那時候蕭沒給答覆。



蕭美琴也坦承，為何陷入長考，因為在美國不需要捲入台灣政治漩渦，但蔡英文認為她歷練豐富，應該承擔責任。



賴清德說，後來他被民進黨正式提名，社會各界也有推薦好人選，之後跟蕭美琴持續溝通，蕭最後才同意，但是過程中蕭責任感重，希望要完成APEC相關工作再宣布，他想那恐怕要到11月20日，可能是所有政黨最後一組公布。



賴清德講到此時，在場媒體都笑了，賴自己也笑說，沒想到結果我們還是第一名，今天開始登記了，其他候選人會不會去登記，都還不知道，這個事情也看出蕭很有責任感。



賴清德講完還詢問蕭美琴，看看美琴有沒有要補充。



蕭美琴說，剛剛賴清德提到過境美國，出訪洪都拉斯這個話題，她一直覺得賴沒有當真，她也沒有認真思考，最近這幾個月他又提出，各界諸多友人來溝通，她剛剛致詞提到陷入長考，因為美國工作責任也很重要，自己在不同歷史階段，不同時間點扮演什麼樣的角色，那是她認真思考的問題。



蕭美琴出任副手，受到關注，蔡英文是否給予鼓勵？



蕭美琴表示，她銘記在心，難得人生經歷，本來在花蓮經營基層，2020蔡英文託付外交工作，過程當中台灣人民不斷為外交團隊加油，所有一起努力，可以看到初步成果。她和蔡英文說過，對選舉有企圖心的人很多，口才好的也很多，蔡說有她歷練的不多，從基層到“中央”再到“外交”工作，希望帶著這些歷練，承擔責任。



蕭美琴坦言，當然問到長考因素，除角色扮演，誠實跟大家說她在美國工作，不用捲入台灣政治漩渦，不用受到政治干擾，在這樣轉折當中也會有猶豫，許多蔡英文給予勇氣以及支撐力量。



至於與賴清德的互補性，蕭美琴說，外界有很多互補角色分析，剛剛她提到，政壇上駐外的經歷，國際舞台上有相當歷練。而賴清德也長期關注國際外交，當年在“立法院”當同事就一起拼外交，我們有這樣的經驗，除了互補也有很多共同經驗，民主自由永存信念也是最深連結。



賴清德也說，他們有很多相同之處，不管蕭美琴或是她，從年輕投入政治工作，都希望更好、更進步，贏得國際社會肯定，未來在台灣工作也會與蕭分進合擊，這場大選他與蕭美琴會以專業、懷抱理想，一定會發揮關鍵角色。



賴清德今下午召開記者會宣布副手為蕭美琴，競總主委姚立明、競總總幹事潘孟安、競總總督導卓榮泰、民進黨秘書長許立明都到場。