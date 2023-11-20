新竹縣“立委”登記搶頭香　綠詹紀緹孤軍奮戰

民進黨新竹縣第一選區“立委”參選人詹紀緹今日到新竹縣選委會登記參選。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月20日電（記者 盧誠輝）今天是2024大選參選登記首日，民進黨新竹縣第1選區“立委”參選人詹紀緹今天早上搶得頭香，成為新竹縣第一位登記參選“立委”的候選人，但陪同她一起登記的多是新竹縣湖口鄉代會為主的父執長輩，相較其他候選人大陣仗有支持者簇擁與政治明星的陪同，詹紀緹顯得形單影隻，甚至連一位綠營議員都沒來陪同登記參選，讓她孤軍奮戰。



詹紀緹說，參選初衷是要為地方服務，她認真想要踏好每一步，希望能為新竹縣鄉親和支持她的選民到“中央”為民發聲，請大家給年輕人機會，讓詹紀緹可以為鄉親服務。



新竹縣“立委”第一選區（新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉、竹北市尚義里等12里），此次將由中國國民黨候選人徐欣瑩對戰民進黨候選人詹紀緹，若以2020年第十屆“立法委員”選舉來看，由國民黨的林為洲對戰民進黨的周江杰，藍營以7.4萬多票（49.88%）碾壓綠營的5.4萬多票（36.93%），雙方差距高達近2萬票。



而該選區在2020大選，國民黨前高雄市長韓國瑜共獲得15萬4224票（47.55%）的選票，勝過蔡英文的15萬2380票（47.03%），也是該次大選韓國瑜少數能贏過蔡英文的選區，可謂是藍營的鐵票區。



徐欣瑩曾任2屆新竹縣議員，2012年以全台最高票當選第8屆“立法委員”，後又自創民國黨並擔任黨主席，還曾與親民黨主席宋楚瑜搭配參選2016年大選落敗，後又加入“國會政黨聯盟”擔任副主席。徐在2022年重回國民黨，因國民黨現任“立委”林為洲決定不再連任，徐獲國民黨提名參選“立委”，實力相當堅強。



年僅33歲、出身綠營助理世代的詹紀緹，父親是親綠的無黨籍新竹縣湖口鄉民代表會主席詹益祿。根據湖口地方人士透露，詹父因女兒參選，在湖口全面封殺徐欣瑩，公開活動幾乎都不邀請徐來參加，但私底下藍營的組織運作其實還是動作頻頻，所以地方預估藍營的勝算仍大。