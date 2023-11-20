台10月外銷訂單年減4.6%　連14黑

台“經濟部”統計處今天公布10月外銷訂單金額528.7億美元，年減4.6%，連續14個月呈負成長。（“經濟部”統計處網站） 中評社台北11月20日電／全球終端需求持續低迷，台“經濟部”統計處今天公布10月外銷訂單金額528.7億美元，年減4.6%，連續14個月呈負成長。



主要接單貨品方面，10月資訊通信產品接單金額為175億美元，年減5.2%，為連續9個月負成長。電子產品則為188.1億美元，年減0.3%，寫下連續12個月負成長。



統計處指出，累計今年1至10月外銷訂單金額為4666億美元，較去年同期減少17.3%。



“經濟部”表示，10月外銷訂單年減，主要仍受通膨及升息效應影響，全球經濟成長趨緩，終端需求低迷，產業持續去化庫存所致。



按貨品別觀察，終端電子產品需求持續疲弱、供應鏈調整庫存，致資訊通信產品及電子產品分別年減5.2%及0.3%。光學器材因電視面板價格高於上年同月，加上光學鏡頭接單成長，年增13.8%。



在傳統貨品方面，“經濟部”指出，因全球經濟成長趨緩，業者縮減設備投資支出，加上海外同業產能增加、部分產品價格低於上年同月，致機械、化學品、塑橡膠製品及基本金屬分別年減12.8%、11.5%、6.9%及5.4%。