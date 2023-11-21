縣長許淑華看南投選情　民進黨抗中牌失靈

國民黨南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月21日電（記者 方敬為）針對中國國民黨在南投縣區域“立委”的選情，擔任國民黨南投縣聯合競選總部主委的縣長許淑華20日受訪表示，國民黨在南投縣2席區域“立委”，包括爭取連任的馬文君，以及新人游顥，她認為，前者先前雖然遭綠營猛攻涉嫌洩漏台造潛艦機密，但效應並沒有在地方延燒，甚至她觀察綠營的“抗中牌”南投選民並不買單，馬文君雖然遭遇逆風，但連任無礙。



至於游顥方面，許淑華認為，游顥的知名度相對現任民進黨“立委”蔡培慧不足，這是游顥的劣勢，這方面需要再加把勁勤走基層，雖然有弱點，卻也不是太大問題，有信心藍營能夠全面拿下南投縣2席區域“立委”。



南投縣因為人口數的關係，區域“立委”只有2席，國民黨這次在南投縣第一選區（草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、仁愛鄉、中寮鄉、魚池鄉）提名馬文君爭取連任；第二選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿穀鄉、水裡鄉、信義鄉）則提名縣議員游顥挑戰民進黨蔡培慧。



許淑華20日上午陪同游顥赴南投縣選委會登記參選，以競選主委的身分受訪分析對藍營“立委”選情的看法。



對於馬文君這次陷入民進黨猛打阻擋台造潛艦預算，並指控涉嫌洩密等，許淑華認為，綠營此舉採取過去慣用的“抗中保台”論述，對藍營選將抹紅、抹黑，但相關伎倆使用已久，長期下來地方選民已看破手腳，尤其馬文君長期在地方服務，選民服務認真、扎實，鄉親對於綠營抨擊馬文君的內容是存疑的，相關招數在地方的影響力並不強。



許淑華指出，民進黨每次選舉其實也就只有兩招，她自己都經歷過，一招就是持續打“抗中保台”，但相關戰術在2020可能因為大環境的因素行得通，可是民眾一旦發現，綠營執政之下“抗中保台”反而讓台灣陷入兵凶戰危之境，綠營的“芒果乾（諧音：“亡國感”）”基本上就會滯銷，加上民進黨執政表現太差，無法讓人民肯定，綠營並無法有效發揮打擊效果。