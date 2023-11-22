快評：賴清德圖洗白　國台辦再嚴批

中評社快評／針對賴清德等島內一些人近日斷章取義，炒作媒體所謂大陸未來數年“沒有攻台計劃”的報導，大陸國台辦發言人陳斌華21日點名嚴批。“賴簫配”已在20日登記參選，大陸視這對組合為“獨獨配”，是一對破壞台海和平穩定的組合。



陳斌華指出，賴清德等人企圖淡化、否定“台獨”分裂活動的危害性和危險性，洗白其“台獨工作者”就是“麻煩製造者”、“戰爭製造者”的形象，為繼續謀“獨”挑釁製造借口，企圖混淆視聽，騙取選票。



本月15日，國台辦發言人朱鳳蓮在新聞發布會上表示，“台獨”意味著戰爭，“台獨工作者”就是“戰爭製造者”。更早時，針對賴清德聲稱接受“九二共識”等於放棄“台灣主權”，兩岸問題不是國共內戰延續，而是“國際問題”，朱鳳蓮抨擊賴清德“無賴至極”、從“台獨瘋子”變成“台獨騙子”。



賴清德與“麻煩製造者”、“戰爭製造者”畫上等號，未來須為台海可能發生的衝突負上重責。只要賴清德“台獨工作者”的身份不改變，大陸就和他水火不容，堅決鬥爭，沒有妥協的餘地。



從近期賴清德在選舉中的言行可看出，他仍然滿腦子衹有抗中牌，不改民進黨長期以來通過消費兩岸關係以鞏固政權的做法。外界預料，“獨獨配”明年一旦勝選，兩岸將被引向更激烈的、對抗的不歸路。