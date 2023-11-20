泛綠分裂勝算大！林思銘拚新竹縣“立委”連任

林思銘今日在國民黨新竹縣議會議長張鎮榮陪同下到新竹縣選委會登記參選，爭取“立委”連任。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月20日電（記者 盧誠輝）今天是2024大選參選登記首日，爭取連任的中國國民黨新竹縣第二選區“立委”林思銘今日下午前往新竹縣選委會登記參選，他表示還是非常期盼藍白合能在22日前有好的結果，但若台灣民眾黨主席柯文哲堅持有別的想法，那他也已做好最壞打算，會回歸各自政黨的理念和價值，積極去尋求選民的認同，爭取連任“立委”成功。



由於新竹縣第二選區是兩綠一藍混戰的情況，民進黨徵召的陽明交大助理教授曾聖凱與時代力量不分區“立委”王婉諭，地方預估藍營的勝算仍大。



林思銘今日下午2點在包括國民黨新竹縣議會議長張鎮榮、新竹縣副縣長陳見賢、多位國民黨新竹縣議員與上百位支持者的簇擁下，帶著舞獅團敲鑼打鼓地前往新竹縣選委會登記參選“立委”。



林思銘表示，他今天登記參選的心情非常興奮，因為看到這麼多鄉親一起陪同他來登記參選，爭取“立委”連任，就是鄉親對他這三年多來政績最大的肯定，他很有信心能夠再次獲得選民的認同並連任成功，未來若連任“立委”後還有很多事情要去推動，他會秉持這三年多來為新竹縣打拚的精神，繼續為新竹縣爭取更多的經費。



對於藍白合持續卡關，林思銘強調，藍白合是大多數的民意，他也期盼柯文哲在心情沉澱幾天之後，最慢能在22日以前做出最好的決定，他相信藍白合一加一還是會大於二，但若柯文哲最後還是有所堅持，那他也已做好最壞打算，會回歸各自政黨的理念和價值，積極去尋求選民的認同，爭取連任“立委”成功。



新竹縣“立委”第二選區（竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉、竹北市泰和里等19里），將由爭取連任的國民黨“立委”林思銘對戰，民進黨徵召的陽明交大助理教授曾聖凱與時代力量不分區“立委”王婉諭。



若以2020年第十屆“立法委員”選舉為例，當時更呈現七人參選的混戰狀況，最後由林思銘以5.8萬多票（36.17%）獲得勝選，打敗民進黨現任竹北市長鄭朝方的5.6萬多票（34.62%）、“國會政黨聯盟”現任新竹縣議員邱靖雅的2.2萬多票（14.18%），與台灣民眾黨現任新竹縣議員林碩彥的1.7萬多票（11.05%）。若把國民黨、“國會政黨聯盟”與台灣民眾黨的票數加起來高達近10萬票（61.4%），非綠陣營大贏4.3萬多票。