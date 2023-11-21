11月20日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月21日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月20日主持例行記者會並就烏拉圭總統訪華、巴以衝突、緬北局勢、南海問題等回答中外記者提問。以下是問答全文：



中新社記者：中方發布了烏拉圭總統拉卡列將對中國進行國事訪問的消息，你能否介紹此次訪問有關安排？中方對此訪有何期待？



毛寧：應國家主席習近平邀請，烏拉圭總統拉卡列於11月20日至24日對中國進行國事訪問。這是拉卡列總統首次訪華。訪問期間，習近平主席將為拉卡列總統舉行歡迎儀式和歡迎宴會，兩國元首將舉行會談，共同擘畫中烏關係未來發展藍圖，就共同關心的問題深入交換意見，並共同出席合作文件簽字儀式。李強總理、趙樂際委員長將會見拉卡列總統。



烏拉圭是南美洲重要國家，中烏傳統友誼深厚，今年恰逢兩國建交35周年。35年來，特別是2016年建立戰略夥伴關係以來，雙邊關係取得長足發展，為兩國人民帶來了實實在在的好處。中方相信此訪將進一步鞏固中烏傳統友誼，深化兩國政治互信，提升雙方務實合作水平，推動中烏關係不斷邁上新台階。



韓聯社記者：第一個問題，韓中首腦並未在舊金山實現會晤。外交部能否介紹原因？第二個問題，日本外相將於25至26日訪問韓國出席韓中日外長會。王毅部長會否出席上述會議？



毛寧：關於第一個問題，習近平主席和尹錫悅總統在APEC領導人非正式會議期間進行了簡短互動。在國際多邊場合領導人雙邊互動是通常做法，但形式是多樣的。



關於第二個問題，中方對中日韓外長會持積極態度，我們會適時發布有關消息。



總台央視記者：據報導，18日，以色列軍隊再度襲擊位於加沙地帶北部傑巴利耶難民營，造成100多人死亡。以軍還襲擊一所位於加沙北部難民營的聯合國運營學校導致50多人死亡。中方對此有何評論？



毛寧：中方對傑巴利耶難民營、聯合國運營學校遇襲深感震驚和痛心，譴責針對平民和兒童的暴力和襲擊。

