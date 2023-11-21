外交部：中方清楚自己責任　不需別人指手畫腳

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月21日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月20日在例行記者會上表示，作為負責任大國，中方一直在國際地區事務中發揮著重要的建設性作用。中方清楚自己的責任和利益，我們做什麼和不做什麼不需要別人指手畫腳。



有記者提問，韓國總統尹錫悅20日在接受採訪時表示，中國在促進東亞自由、和平、繁榮方面起著重要作用。中國與公然違反聯合國憲章、安理會決議和其他國際規範的朝俄追求三國合作，不利於本國的國際聲譽和地位。中國在增進東亞和國際社會的自由、和平、繁榮方面發揮重要作用，韓國一貫堅持根據相互尊重、互惠和共同利益發展健康成熟的韓中關係。印太地區存在朝鮮核威脅、台灣海峽和南海緊張等多重地緣政治風險因素。韓國政府一直強調台灣海峽的和平與穩定，以及確立包括南海在內的基於區域規則的海洋秩序的重要性。中方對此有何評論？



毛寧強調，作為負責任大國，中方一直在國際地區事務中發揮著重要的建設性作用。中方清楚自己的責任和利益，我們做什麼和不做什麼不需要別人指手畫腳。台灣問題純屬中國內政，決不允許任何外部勢力干涉。關於南海問題，中國和東盟國家有能力、有信心、有智慧處理好這個問題。韓國不是南海問題當事方，沒必要凑熱鬧。

