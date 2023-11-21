外交部：中日應著眼共同利益　妥善管控分歧

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月21日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月20日在例行記者會上表示，雙方應以兩國領導人重要共識為指引，把握歷史大勢，順應時代潮流，著眼共同利益，妥善管控分歧，恪守中日四個政治文件確定的各項原則，將“戰略互惠關係”定位作為推動雙邊關係改善發展的遵循。



有日本記者提到，中方發布習近平主席會見日本首相岸田文雄的消息稿中表示，兩國領導人重新確認了全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位。對此，日本外相上川陽子17日在記者會上表示，這是擴大共同利益、推動兩國關係向新高度發展的思路，極具意義。中方如何看待雙方重新確認上述定位的意義？對日方表態有何回應？



毛寧說，習近平主席日前在美國舊金山出席亞太經合組織領導人非正式會議期間，會見了日本首相岸田文雄。兩國領導人圍繞兩國關係戰略性、方向性問題深入交換意見並達成重要共識。雙方重申恪守中日四個政治文件的原則和共識，重新確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，為兩國關係改善發展提供了關鍵政治引領。兩國領導人還一致同意加強各領域交流合作、建設性管控矛盾分歧、共同應對全球性挑戰。



毛寧表示，雙方應以兩國領導人重要共識為指引，把握歷史大勢，順應時代潮流，著眼共同利益，妥善管控分歧，恪守中日四個政治文件確定的各項原則，將“戰略互惠關係”定位作為推動雙邊關係改善發展的遵循，朝著構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係這一目標作出不懈努力。

