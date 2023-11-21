賴蕭配　介文汲：怕重演美國當年拉不住扁

前台灣駐紐西蘭代表介文汲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月21日電（記者 鄭羿菲）民進黨2024參選人賴清德20日下午宣布搭檔前台灣駐美國代表蕭美琴為副手參選。前台灣駐紐西蘭代表介文汲接受中評社訪問表示，賴蕭配，再加上黑熊學院院長沈伯洋列不分區“立委”第二名，代表賴對兩岸政策的主張，也是對中國大陸的挑釁，現在中美“習拜會”要緩和關係，但恐怕上演當年美國也拉不住陳水扁的畫面。若賴當選，台灣老百姓只能自負後果，也沒什麼辦法。



至於藍白整合，介文汲說，還是有希望，隨時都可能有變化，藍白雙方都有留空間，但若最終無法藍白整合，恐怕台灣民眾黨主席柯文哲面對的挑戰會比較大，政治誠信會成為被質疑的一塊，勢必會引起“棄柯保侯”的效應，且投票率可能很低，綠營在大選、“立委”選舉坐享其成是必然的。



藍白整合原先在馬英九登高一呼後，藍白雙方簽下6點共識，讓在野整合實現政黨輪替出現一線曙光，但18日民調解讀藍白確認知差異過大，仍讓藍白整合卡關，待後續政治協商。另一方面，賴清德在20日下午宣布，搭檔遭中國大陸公布列為“台獨”頑固分子的蕭美琴參選2024大選。



介文汲，政治大學外交研究所碩士、日內瓦國際關係學院多邊外交結業證書；曾任“外交部國際組織司長”、駐外辦事處主任、駐美代表處政治組組長、“經濟部”經貿談判代表辦公室副總談判代表、駐紐西蘭代表等，在外交系統有30年工作經歷。



介文汲接受中評社訪問表示，中國大陸基本上認為賴清德搭配蕭美琴是“獨上加獨”，雖然這是賴認為自己當選後，對台灣安全最有幫助的助力，但恐怕大陸會認為，一個務實“台獨”工作者本身就是戰爭製造者了，現在又有蕭，未來民進黨政府要獲得大陸信任的可能性很低。再加上賴將主張全民防衛的黑熊學院院長、台北大學犯罪學研究所副教授沈伯洋列入不分區“立委”第二名，這是賴清德對兩岸政策的主張，也是對大陸的挑釁。



介文汲說，賴清德是民進黨內意識型態很強的人物，現在就跟當年美國拉不住陳水扁一樣，美國也對賴沒什麼辦法，很多事就是發生了，台灣幾十年來的政治發展中，沒見過這麼激烈的“台獨”主張者。若賴清德當選2024，台灣老百姓也沒什麼辦法，因為是自己把政權交到一個“台獨”份子手中，後果就得自負，這會是台灣最大的風險，生命財產可能隨時付之一炬。