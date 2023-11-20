竹縣二選區　綠推新鮮人曾聖凱戰藍委林思銘

曾聖凱今日到新竹縣選委會登記參選“立委”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月20日電（記者 盧誠輝）今天是2024大選、“立委”選舉候選人登記首日，民進黨新竹縣第二選區“立委”參選人曾聖凱下午到新竹縣選委會登記，與爭取連任的中國國民黨新竹縣“立委”林思銘強碰，藍綠陣營都保持風度，各自喊口號登記參選。陪同曾聖凱登記的民進黨新竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方盛讚曾聖凱是個專業的優秀人才，他相信曾聖凱會在選前完全沒有人看好的情況下，上演大驚奇。



新竹縣第二選區範圍包括新竹縣竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉、竹北市東部。現任“立委”是國民黨林思銘。2020“立委”選舉，林思銘獲5萬8575票，得票率36.17%，險勝民進黨鄭朝方5萬6075票，得票率34.62%，藍軍只贏2500票。民進黨這次提名現年38歲的“政治新鮮人”陽明交通大學助理教授曾聖凱參選，他擁有交通大學土木工程學士、建築碩士學位。



曾聖凱今日下午2點在鄭朝方與民進黨新竹縣議員歐陽霆、楊昌德到新竹縣選委會登記參選“立委”，巧遇爭取連任的國民黨新竹縣“立委”林思銘，藍綠陣營都保持風度，各自喊口號登記參選，國民黨新竹縣黨部主委、副縣長陳見賢更展現風度，主動走向鄭朝方握手寒暄，兩位藍綠陣營的新竹縣選戰操盤手同框合照，一點也不尷尬。



鄭朝方表示，曾聖凱是一個非常跨越世代與黨派的優秀人選，也符合這座城市的節奏以及人口的結構，在他上任竹北市長以來，他看到非常多公共建設以及很多要與時俱進的法規，需要有具土木、建築與永續理念背景的專業人才到“國會”去打拚，這樣才有辦法由上而下串聯，讓地方建設有嶄新的局面，而曾聖凱的專業素養正好是“立法院”最欠缺的人才。



鄭朝方指出，新竹縣第二選區是一座非常年輕的城市，而曾聖凱本身也是一位年輕的父親，就跟許多竹北市民或竹東鎮民一樣，帶著自己的專業移居到新竹縣來定居，年輕就是這個城市的DNA，所以他才會堅決要支持並提名曾聖凱。



鄭朝方強調，曾聖凱雖然沒有任何背景，只是一個政治素人，但他就代表大家的聲音，他相信明年選舉，曾聖凱一定能上演大驚奇，就像2020年民進黨在台中市推出的莊競程教授一樣，在選前完全沒有人看好的情況下，但是卻當選了，所以他相信曾聖凱會是莊競程2.0版。



曾聖凱表示，他從7月開始接受民進黨徵召提名以來，這兩三個月來他持續在走訪選區的七個鄉鎮，每個鄉鎮他都親自走去聆聽選民的聲音與需求，在這樣的過程裡他也看到，新竹縣的發展在過去這麼多年來停滯不前，他很希望能透過行動力真的去改變新竹縣，讓這個地方能夠變得更好。



曾聖凱指出，這次他的競選的口號是“翻轉新竹縣，讓台灣更好”，其中很重要的一個觀念是他希望透過參選來告訴大家，一個素人過去沒有政治的經歷，但是只要對於土地有愛、有專業的能力，其實都可以進入公共領域，去替大家爭取更多的服務與建設。