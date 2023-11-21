當新生產要素與傳統生產要素之間融合成長的時候，就會帶動新質生產力的能級躍遷。 中評社北京11月21日電／2023年9月，習近平總書記在黑龍江考察調研期間首次提到“新質生產力”，強調整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力。這是中國在國內外新形勢下經濟發展的新戰略選擇。推進中國式現代化，實現民族復興，必須大力發展新質生產力。



以新生產要素促進新質生產力的躍遷



北京日報發表中國社科院學部委員程恩富、上海海事大學馬克思主義學院教授劉美平文章表示，科學技術在不斷發展，我們要重視傳統生產要素土地、勞動力、資本在新型工業化中的重要作用，更要及時發現新生產要素在科技創新中的新功能。生產力是推動人類文明不斷向前發展的終極決定性力量，當新生產要素賦能傳統生產要素的時候，新的勞動者、新的生產工具、新的生產對象就會應運而生；當新生產要素與傳統生產要素之間融合成長的時候，就會帶動新質生產力的能級躍遷。



目前，數據、信息、網絡就是新生產要素，數據搜集、數據挖掘、數據分析、數據產品加工、數據營銷等，都會蝶變成有價值和使用價值的數據再生產。這樣一來，海量數據經過加工後形成特定信息商品，就能通過互聯網駕馭傳統生產要素嬗變的方向、規模和結構。數據、信息、網絡作為新的三個生產要素，因其自身的強滲透性、多兼容性、超時空性，便具備了整合傳統生產力的能力，進而羽化成由數據生產力、信息生產力和網絡生產力構成的新質生產力。



以新科學技術引領新質生產力的提升



文章提出，在基礎研究中發現新科學，以新科學演繹新技術，以新技術全面推動新應用研究，進而使得從基礎研究到應用研究經歷多個環節，並構成高效運轉的科技研發閉環。通過新科學轉化路徑的可行性探究、新科學之間耦合路徑的嘗試性探究、新自然科學與新社會科學交叉路徑的關聯性試驗探究，實現引領性技術、顛覆性技術的關鍵性突破，建構信息技術、生物技術、綠色技術、算力技術、人工智能技術的超前性研發。在此基礎上，把這些系統性新技術群運用到實體經濟製造業領域，提高資源轉化能力和轉化效率；運用到生產經營管理中，提高數字化、信息化和智能化管理效能；運用到社會運行之中，減低公共產品高質量均質化服務成本。這表明，新科學技術不僅促進實體經濟的動態高質量發展，而且還可以帶動全社會整體生產力的普遍提升。這說明，以基礎研發為底蘊的理論創新，是產生超前技術和關鍵技術的活水源頭，是新質生產力產生、發展和形成的重要推動力。



以戰略性新產業凝聚新質生產力的動能



文章指出，首先，要明確現代產業體系內部結構的各自功能定位。基礎設施產業、民生產業、戰略性新興產業、主導產業、未來產業各司其職。其次，要理性預測前瞻性戰略產業主攻方向。戰略性新興產業一定是特定空間的掌控產業。就太空而言，太空育種業、太空通信業、太空軍工產業都是前瞻性戰略產業。就深海而言，深海勘探業、深海加工業、深海交通業等就是前瞻性戰略產業。最後，要把握未來產業演進路徑。以新能源產業、類腦智能產業、量子信息通訊產業、基因生物產業、航空航天產業、深海裝備產業作為未來產業依托，沿著新材料、新介質、新微觀世界單元、新宏觀集成整體架構、新網絡連接形式的全新設計思路，構築未來產業的突破思路和明確未來產業研發方向，探索單個產業獨立型芯片向多個產業兼容型芯片轉化方式，力爭通過全產業鏈布局空間國產化集成，來實現產業連續升級向產業迭代升級的根本性轉變。新勘探產業、新材料產業、新能源產業、新製造產業、太空通信業等成為新質生產力的新動能。

