高質量打造粵港澳大灣區國際消費樞紐

中評社北京11月21日電／2023粵港澳大灣區全球招商大會近日落下帷幕。大會期間，粵港澳三地攜手，聯合招商碩果累累，達成投資貿易項目859個，總金額超2.24萬億元，充分彰顯出大灣區的強大引力。習近平總書記4月視察廣東時強調：“把粵港澳大灣區建設作為廣東深化改革開放的大機遇、大文章抓緊做實，擺在重中之重，以珠三角為主陣地，舉全省之力辦好這件大事，使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。”圍繞高質量發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略任務，粵港澳大灣區實現高質量發展的一個重要方向是提升全球資源配置力並增強對內需增長的貢獻度。高質量打造國際消費樞紐，優化提升海內外消費資源配置能力，是推進粵港澳大灣區建設的重要內容。



在推進國際消費樞紐型城市群的構建中作出積極布局



南方日報發表廣東外語外貿大學教授董小麟文章表示，經濟社會的高質量發展，本質上是服務於人的發展，而消費正是以滿足人的生存、享受和發展需要而實現社會生產目的。因此，更好發揮消費對經濟循環與質量提升的基礎和導向功能，做大做優內需對經濟社會發展的引領與支撐作用，是推進高質量發展的重要路徑。



在《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中，把“培育建設國際消費中心城市，打造一批區域消費中心”列為做強內需和推進國內國際雙循環相互促進的新發展格局的重要環節。在“十四五”開局的2021年，國家正式啟動了國際消費中心城市建設，體現了新形勢下打造新的經濟社會發展極的需要，即通過構建國際消費資源的集聚中心，形成全國乃至全球消費市場的制高點，在國內國際經濟大循環中發揮消費引領、輻射和帶動作用。國家建設國際消費中心的首批城市包括了中國全部直轄市以及廣州市，呈現了分別布點於京津冀、長三角、珠三角/粵港澳大灣區、成渝都市圈的格局，這一布局客觀上反映了這幾大區域板塊對中國提升內需和引領高質量發展的重要地位。因此，粵港澳大灣區作為首批建設國際消費中心城市所在的重要經濟區域之一，要在構築大灣區經濟發展新高地的基礎上不斷提升人民群眾的獲得感幸福感和相應的消費力，為打造中國式世界級消費樞紐地創造內在的持久動力；同時發揮好服務國內國際雙循環相互促進的新發展格局建設的樞紐功能，讓具有全球影響力的國際消費樞紐為大灣區高質量發展示範地建設注入強勁動力。



打造粵港澳大灣區國際消費樞紐，已寫入《中共廣東省委 廣東省人民政府關於新時代廣東高質量發展的若干意見》和《廣東省擴大內需戰略實施方案》（以下簡稱《方案》）。《方案》明確提出要推進廣州、深圳國際消費中心城市建設，支持珠海、汕頭、佛山、東莞、湛江、韶關等培育建設區域消費中心，加上港澳原有的國際消費中心城市的發展基礎，粵港澳大灣區以立足世界級城市群的視野，將在推進國際消費樞紐型城市群的構建中作出積極布局。



在供給側與需求側聯動中提升國際消費資源配置力



文章分析，粵港澳大灣區建設國際消費樞紐具有良好的現實條件。一是從區位優勢看，粵港澳大灣區處於當今世界經濟最具活力之一的亞太區中心位置，同時也居《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)所覆蓋的區域空間的地理中樞，其商流、物流、人流、資金流等經濟流量領先世界主要灣區。二是從政策與規劃看，粵港澳大灣區具有發展世界級消費中心的制度性利好，不僅屬於《廣東省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中所列之“培育形成具有國際水準和全球影響力的消費中心城市群”的規劃內容，而且大灣區的廣州、深圳和香港、澳門這四大核心引擎更在國內國際營商環境評價中獲得好評。三是粵港澳大灣區已有相應的消費力及支撐消費水平提升的基礎。2022年粵港澳大灣區經濟總量已在1.9萬億美元左右，若按單獨經濟體排序可列當年世界第10位；其人均GDP達到2.26萬美元，與同期世界人均GDP1.25萬美元相比具有明顯優勢。可見，現有的發展基礎，為進一步提升國際優質消費資源的供給和消費需求集聚水平提供了頗具韌性的支撐力。



當前，粵港澳大灣區從深化供給側結構性改革和加強需求側管理兩個側面聯手推進國際消費樞紐高地建設，需要著重從以下方面發力：在提升商業要素配置水平、更好服務本地消費、做強外來消費吸引力方面，要加大國際性商業龍頭企業、骨幹企業品牌引入的力度，優化城市商業中心的建設及布局，實現粵港澳三地優質消費資源的共建共享，注重總部經濟的培育和布局，構建更豐富的多層次多品類的消費品與消費服務供給渠道；在系統深挖旅遊資源配置潛力、提高旅遊消費質量、擴大域外客流吸引力方面，要打好文化資源牌，打好自然景觀牌，打好商貿、文化與旅遊的組合牌，做好醫養旅遊服務消費資源供給等，全面完善消費供給的產品與服務體系；在加強需求側管理以持續提升粵港澳大灣區消費質量的滿意度方面，要提升城市消費資源整合營銷水平，把握當前消費需求變化規律，打造更豐富的粵港澳大灣區消費特色，加強服務消費者的制度保障，並且在營商環境建設中把優質消費環境建設納入進來，提升消費服務質量，構築更完善的集聚國際消費力的制度基礎，並採取多種方式持續拓展消費者資源，做大消費流量。

