抓住消費景氣回升好時機

中評社北京11月21日電／前三季度，中國消費市場加快回暖，活躍度顯著增強，消費對經濟增長的拉動效應日益明顯。其中，社會消費品零售總額達到34.2萬億元、同比增長6.8%，上海、北京、重慶社會消費品零售總額超萬億元；服務零售額表現更為亮眼，增長18.9%，增速顯著快於社會消費品零售總額；最終消費支出對經濟增長的貢獻率為83.2%，較一季度和上半年分別上升16.6個和6.0個百分點，拉動GDP增長4.4個百分點。全面促進消費，有利於更好滿足人民日益增長的美好生活需要，也是深入實施擴大內需戰略的內在要求。



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院市場與價格研究所研究員劉志成文章表示，消費的穩定恢復離不開良好的政策環境，中央始終高度重視消費對經濟增長的拉動作用。去年中央經濟工作會議強調，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。今年7月份召開的中共中央政治局會議進一步強調，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。8月份召開的國務院第二次全體會議明確提出，繼續拓展擴消費、促投資政策空間，提振大宗消費。為貫徹落實相關決策部署，有關部門堅持把擴大消費需求作為擴大內需的重中之重，就提振大宗消費、促進服務消費出台了一系列政策。商務部將2023年定為“消費提振年”，就優化消費環境、營造消費氛圍、改善消費條件等開展了一系列工作。各地也紛紛發布擴大消費政策措施，促進消費市場穩定恢復。



政府部門圍繞各重點消費領域、關鍵消費環節推出的務實舉措，有效釋放了消費潛力，激發了消費活力。隨著消費領域政策“組合拳”效果不斷顯現，消費作為經濟增長主引擎的作用日漸凸顯。在消費市場總體復甦的同時，重點商品和服務、重點時段消費增長顯著，景氣水平明顯提升。在商品消費方面，升級類和綠色類產品受到青睞，前三季度新能源汽車銷量同比增長37.5%，占新車總銷量近三成，體育娛樂用品消費同比增長8.3%。在服務消費方面，前三季度居民人均服務性消費支出同比增長14.2%，占居民人均消費支出的比重達到46.1%，比去年同期提升2個百分點。電影市場全面復甦，票房持續飄紅，前三季度總票房達到445.3億元，同比增長74.9%。從重點時段看，暑運期間居民出行意願高漲，全國鐵路累計發送旅客8.3億人次，創歷史同期新高；中秋國慶假期，居民出行和消費保持了強勁增長勢頭，36個大中城市重點商圈日均客流量同比增長1.6倍。

