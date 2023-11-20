王毅就應對當前加沙危局提出中方主張

中評社北京11月20日電／11月20日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同沙特外交大臣費薩爾、約旦副首相兼外交大臣薩法迪、埃及外長舒克里、印度尼西亞外長蕾特諾、巴勒斯坦外長馬立基、伊斯蘭合作組織秘書長塔哈組成的阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團舉行會談。



王毅表示，外長聯合代表團將中國作為國際斡旋的第一站，表明對中國的高度信任，體現了雙方相互理解、相互支持的優良傳統。中國是廣大阿拉伯、伊斯蘭國家的好朋友、好兄弟。我們始終堅定維護阿拉伯、伊斯蘭國家的正當權益，始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權益的正義事業。中國在這場衝突中堅定站在公道正義一邊，一直在為推動衝突降溫、保護平民而努力，為擴大人道救援、防止人道災難而奔走，為重回“兩國方案”、早日解決巴勒斯坦問題而疾呼。今天恰逢中國和巴勒斯坦建交35周年紀念日。中方讚賞廣大阿拉伯、伊斯蘭國家為和平積極穿梭斡旋，願同阿拉伯、伊斯蘭國家共同努力，為盡快平息加沙戰火、緩解人道主義危機、釋放被扣押人員、推動巴勒斯坦問題早日得到全面公正持久解決作出不懈努力。



與會阿拉伯、伊斯蘭國家外長介紹了阿拉伯－伊斯蘭國家聯合特別峰會情況，表示當前加沙大量平民傷亡和人道主義災難仍在繼續，國際社會應盡快採取負責任行動，推動立刻實現停火止戰，確保人道援助物資充分運送到加沙，保護巴無辜平民，阻止將加沙民眾強制遷移。阿拉伯、伊斯蘭國家高度評價中方在巴勒斯坦問題上長期秉持公正立場，讚賞中國作為聯合國安理會輪值主席國推動出台本輪巴以衝突以來首份安理會決議。期待同中方開展更加密切的協調，防止危機蔓延，重啟和談進程，在“兩國方案”基礎上推動建立獨立的巴勒斯坦國，避免再次陷入以暴易暴的惡性循環，實現中東地區長治久安。阿拉伯、伊斯蘭國家期待中國為結束巴以衝突、解決巴以問題、實現公平正義發揮更大作用。

