融合創新鏈產業鏈促振興

中評社北京11月21日電／習近平總書記主持召開新時代推動東北全面振興座談會時強調，要以科技創新推動產業創新，加快構建具有東北特色優勢的現代化產業體系。推動東北全面振興，根基在實體經濟，關鍵在科技創新，方向是產業升級。要牢牢扭住自主創新這個“牛鼻子”，在鞏固存量、拓展增量、延伸產業鏈、提高附加值上下功夫，以創新鏈和產業鏈深度融合促振興。



東北全面振興面臨新的重大機遇。東北地區是我國重要的農業和工業基地，資源條件較好，產業基礎雄厚，發展潛力巨大。以科技創新推動產業創新，有利於東北把資源優勢轉化為產業優勢，構建現代化產業體系，實現全面振興，為推進中國式現代化貢獻更多力量。



推動東北全面振興，要牢牢扭住自主創新這個“牛鼻子”。科學技術是第一生產力，以科技創新開辟發展新領域新賽道、塑造發展新動能新優勢，是大勢所趨，也是高質量發展的迫切要求。東北地區應主動對接國家戰略需求，整合優化創新資源，加大研發投入，突破更多關鍵核心技術，不斷延伸創新鏈，著力打造創新高地。人才是科技創新的第一資源。要優化創新產業環境，加強人力資源開發利用，加大人才振興的政策支持力度，打造更多創業創新平台，支持東北引進人才、留住人才。



推動東北全面振興，更應注重以科技創新推動產業創新，加速科研成果落地。技術創新從最初就要堅持以企業為主體，以市場為導向，產學研用深度融合。通過推動創新鏈和產業鏈深度融合，鼓勵企業家與科學家深度合作，提高科技成果轉化和產業化水平，不斷以新技術培育新產業，引領產業升級。要完善“揭榜掛帥”等市場化機制，集中優質資源，促進產業鏈上下游企業協同合力攻關，不斷豐富產業生態，形成多種所有制企業共同發展的良好局面。



以科技創新推動產業創新，產業升級是重要方向。傳統產業是現代化產業體系的基底，不能當成“低端產業”簡單退出。東北地區應立足現有優勢產業，瞄准高端、智能、綠色等方向，支持企業設備更新、工藝升級、數字賦能、管理創新，加快傳統製造業數字化、網絡化、智能化改造。同時，推動產業鏈向上下游延伸，強化產業鏈配套，發揮產業集聚效應。著力提高產業附加值，邁向價值鏈中高端。



加快形成新質生產力，是東北全面振興的關鍵。可總結借鑒優勢產業發展的成功經驗，聚焦新能源、新材料、先進製造、電子信息等戰略性新興產業，系統推進技術創新、規模化發展和產業生態建設，激發湧現更多新的優勢產業，增強發展新動能。還要積極培育一批未來產業，在應用場景構建、產融合作等方面積極探索，統籌推進標準研製，加快技術、材料研發應用，促進形成新質生產力。



推動東北全面振興，要注意發揮區域比較優勢，做到差異化發展。比如，依托生態環境和生物資源優勢，發展現代生物等新興特色產業，發展冰雪經濟和海洋經濟等。通過不斷摸索創新，努力實踐，促進科技創新與產業創新的良性互動，東北全面振興才能再創佳績。



來源：經濟日報 作者：金觀平



