減持美債是再正常不過的經濟行為

中評社北京11月21日電／中國對美國國債的增減歷來受到普遍關注。自從美國特朗普執政時期中美關係開始緊張，就有一些人津津樂道一個荒唐敘事，那就是中國持有的3萬多億美元外匯儲備可以用作制衡美國的政策工具。他們的理論是，如果中國大量拋售美國國債，就會造成美國國債市場供需失衡，國債收益率上升，高利率將會導致美國經濟遲滯、老百姓家庭負債成本上升。



今年10月上旬美國財政部公布數據顯示，中國持有的美國國債餘額截至8月底又創新低，降至8054億美元。這是連續第六次公布數據顯示中國減持美國國債了。於是又有人跳出來說這是對拜登政府的政策打擊云云。



這個觀點很可笑。我們都不用談政治化減持美國國債是否符合中國國家利益，減持能對美國國債市場帶來多大影響本身就是個很容易理解的實證問題。 截至2023年1月，美國國債規模中，中國持有8000多億美元，占比為11.82%，排名第二；日本以15.81%的比例排名第一，共持1.1萬億美元。也就是說，如果中國決定在一兩周內突然減持其持有的10%的美國國債，對整個市場的影響可能也就是減少了1.2%不到的需求，這個缺口很快就會被其他國家和美國國內機構投資者填補，對國債收益率和利率的影響並不會很大。況且美財政部、美聯儲還有其他政策工具選項能減少這方面的影響，比如放緩發行新債的規模和速度以減少供給。



管理、經營中國外匯儲備最重要的金融機構中國銀行紐約分行確實在不斷減持外匯儲備中的美國國債，客觀分析來看，筆者認為主要有以下幾個原因：



第一，過去一年來美聯儲一直在提高利率，國債價格下降收益率上升，中銀紐約分行資金部的交易員有自己的交易策略，為了保值中國龐大的外匯儲備，適當減持完全是正常操作。隨著高利率周期接近尾聲美聯儲未來可能進入降息周期，這時中銀紐約分行資金部的交易員就有可能買進國債。



所以從這個意義上講，外匯儲備中的國債規模有保值、升值的考慮，其比例增加或者減少很正常。



第二，過去一年來美元高利率、高匯率以及全球的經濟狀況確實給中國的經常賬戶和資本賬戶帶來了一些負面影響，造成人民幣一定程度的貶值。其實人民幣貶值不算很多，世界上絕大部分國家的貨幣在過去一年來美元資金回流的大背景下都在貶值。人民幣貶值還有經濟基本面的原因，比如今年前三季度受全球經濟影響，中國的出口尚未完全恢復，貿易順差有所減少；又比如美、歐出於地緣政治的緣故對華採取供應鏈“去風險”政策，在華外企投資不可避免會受到影響；再比如美元升值、人民幣貶值又造成一定的民間合法、非法資金外流。種種原因對人民幣造成了一定的壓力，為了維持人民幣匯率在一個合理區間，我們可能在公開市場上拋售一定的美元，這些美元很大一部分或許就是從減持美國國債中來的。



第三，近年來人民幣國際化進程提速，中國和俄羅斯、巴西、沙特等經濟大國簽訂了好幾個貨幣互換協議。這當然是好事，但人民幣在海外大量流通也有一定的風險。人民幣海外流通、自由兌換意味著持有國可以隨時賣出兌現別的貨幣，比如美元。一些經常賬戶有困難的國家就可能拿著手裡大把的人民幣去換美元還債。這種現象說明中國必須以龐大的外匯儲備規模作為人民幣國際化的堅強後盾，因此隨市場狀況、供需關係變化適時賣出一定量美元、減持美國國債是很正常的金融操作。

中國外匯儲備中的美債問題是一個經濟、金融問題，有其本身的市場規律和內在邏輯。在筆者看來這和中國對美政治、戰略、外交政策關係不大。引用一句西方的諺語，讓凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝！



來源：環球時報 作者：龔炯（對外經濟貿易大學經濟系教授、博導）



