警惕AI大模型過度采集用戶隱私信息

中評社北京11月21日電／近日有網友發現，WPS在其“隱私政策”中提到，“我們將對您主動上傳的文檔材料，在採取脫敏處理後作為AI訓練的基礎材料使用”。11月18日，WPS官方微博做出回應，在向用戶致歉的同時，承諾用戶文檔不會被用於AI訓練目的。



此前，WPS 發布AI公測，聲稱可以幫助用戶潤色、續寫、擴充文檔，寫表格公式，生成PPT等，有助於提升用戶學習、辦公效率。但是，WPS在隱私政策方面的越界行為，違反采集數據信息的“最小化原則”，涉嫌不當獲取用戶隱私信息。在廣大用戶和社會輿論的質疑下，WPS被迫公開致歉，並修改相關條款，也算是懸崖勒馬了。



然而，這件事引發的爭議，並未就此終結。目前，AI處於炙手可熱的發展階段，各大科技公司發布的AI大模型，已經超過了上百個，這些AI大模型在各個領域均需要海量數據用於訓練，而數據來源的合法性、持續性，就成了問題。



早在今年7月，一款驟然爆火的“妙鴨相機”，亦曾在“用戶協議”中，聲稱可將用戶信息以“任何形式任何範圍使用”，在引起網友和輿論批評後，删除了相關條款。可見，隨著AI技術的落地應用，一些科技公司急於市場競爭，試圖使用用戶隱私信息，不可避免地會觸及相關法律紅線，埋下信息安全隱患。



過度采集用戶隱私信息，可能對用戶的個人安全和財產安全造成威脅。一旦這些隱私信息遭到非法洩露，被不法分子獲取，就可能利用信息實施詐騙、盜用身份等違法行為，給用戶帶來巨大的財產損失。因此，監管部門要提高警惕，及早採取措施打擊亂象，防範AI大模型過度采集、濫用個人隱私信息數據。



國家網信辦等多部門發布的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》明確，應當依法開展預訓練、優化訓練等訓練數據處理活動，使用具有合法來源的數據和基礎模型；涉及個人信息的，應當取得個人同意或者符合法律、行政法規規定的其他情形。各大科技公司要主動遵守相關規定，做AI訓練時，應嚴格遵循“最小化原則”，不得跨越紅線。



來源：深圳特區報 作者：江德斌

