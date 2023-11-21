打通購房堵點順暢“以舊換新”

中評社北京11月21日電／今年以來，全國多個城市推出“以舊換新”購房政策，即購房者可先鎖定新房，再由中介進行舊房銷售，或者由房企、第三方直接收購舊房，一方面可打消購房者“未賣不敢買”的換房顧慮，另一方面也打通了賣房買房全流程，部分城市同時還提供換房補貼，以期加快釋放住房需求。不過，從各地實際成交情況看，政策並沒有達到預期效果，還需盡快打通交易中的多重堵點。



精準匹配供需。當前，多地二手房掛牌量持續增加，市場整體信心不足、預期轉弱。從掛牌房源情況看，不少房主為改善性置換需求。在這種情況下，應嘗試建立精準匹配數據庫，為換房者提供多元選擇，促進有效供給匹配有效需求，最大程度解決信息不對稱問題。同時，相關部門還需規範置換流程和標準，加強二手房評估機制建設，為換房者提供高質量全周期服務。



優化購房程序。在不少城市，二手房交易環節多、周期長，導致改善需求受阻。雖然部分城市圍繞資格審查、資料提交、繳納稅款、辦理貸款、網簽過戶等環節，已經加強部門協同，在一定程度上打通了數據壁壘。但也要看到，“以舊換新”對交易周期要求更高，仍需進一步簡化程序。此外，房產證辦證難等問題曾被不少購房者所詬病，應在更多地區推行“交房即交證”，切實優化購房流程。



降低交易成本。房屋交易涉及稅費種類較多、數額較大，一般包括契稅、增值稅、個人所得稅和印花稅等。近年來多地降低交易稅費，不僅減輕了購房者經濟負擔，更重要的是提振了購房信心。結合當前市場情況，房屋交易稅費仍有壓降空間，尤其是單價較高的房子，減少中間環節支出，有利於提升市場交易量。



此外，針對市場交易環節的亂象，規範中介服務不能鬆勁歇腳，應確保房源信息的真實有效，規範房屋銷售明碼標價行為，嚴格保護買賣雙方隱私信息，持續打擊房源捂盤惜售、製造焦慮情緒等行為。



我國住房發展已從總量短缺轉為結構性供給不足，進入結構優化和品質提升時期。人民群眾對於住房的要求已經從“有沒有”轉向“好不好”，因此，應瞄准市場有效需求，有的放矢，促進房地產市場回暖。



來源：經濟日報 作者：郭存舉



