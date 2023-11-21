柯營核心蔡壁如：沒人肯退、藍白難結親

民眾黨創黨元老、柯Ｐ左右手蔡壁如。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月21日電（記者 鄭羿菲）藍白整合持續卡關，台灣民眾黨創黨元老、民眾黨台中第一選區“立委”參選人蔡壁如接受中評社訪問表示，藍白要結親恐怕困難了，有時迫於現實、各自政黨內部主戰派壓過主合派、沒人願當副手，再加上藍白兩邊支持者都不願拉下臉，讓整合的情況並不樂觀。她呼籲，即便無法藍白“合”，也要藍白“和諧”，各自努力，否則最後依舊綠營得利，非民眾之福。



至於柯文哲15日簽下藍白整合6點協議，若藍白破局，如何應對接踵而至被質疑的“政治誠信”問題？蔡壁如認為，政治誠信這一塊恐怕就是柯必須承受的，會傷到多少%的支持度她無法評估，堅定柯粉應不受影響，但游離的中間選民會開始思考，“柯文哲是不是一個變來變去、沒誠信的人？”特別是這次很多淺綠選民，原本認為民進黨執政差才想支持柯，但柯現在又出現政治誠信的問題，一來一回最後恐怕又是賴清德得利，這不是民眾之福。



藍白整合持續卡關，雖在馬英九斡旋下，藍白整合15日達成6點共識，似出現一線曙光，但藍白事後對民調禮讓的認知天差地別，藍營認為誤差範圍是正負3%，但白營堅持是禮讓3%而已，雙方僵持不下。台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲19日在“誓師大會”造勢活動中則喊出，未來會繼續用民眾黨“總統”候選人身分拚戰到底。

