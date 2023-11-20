柯郭配周三登記？柯停頓三秒：不想在這裡說

柯文哲今晚到桃園市出席活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月20日電（記者 盧誠輝）藍白合持續卡關，台灣民眾黨主席柯文哲連續兩天密會鴻海創辦人郭台銘，有媒體更報導周三（22日）柯將會去登記參選，柯文哲今晚到桃園市出席活動會前接受媒體聯訪時，面對媒體提問先是停頓三秒後才說“我不想在這裡說”，對22日是否會去登記參選一事，柯文哲則說“這要明天早上開會才知道。”



柯文哲今晚出席桃園市多元族群後援會成立誓師大會，會前接受媒體聯訪，媒體提問柯昨天喊出“我會繼續用台灣民眾黨‘總統′候選人身份拚戰到底。”是否以無“侯柯配”的可能？



柯文哲表示，他還是主張，如果在野要整合，也要整合出最強的勝選團隊去比賽，所以應該要尊重數據。



媒體提問，藍白協商是否已瀕臨破局？



柯文哲指出，他會努力到最後一秒，看要怎麼整合，但他還是主張，藍白若要整合應該用勝選機率最高的團隊組合，為什麼要故意選一個比較難選的？



媒體提問，離中國國民黨的最後期限22日只剩兩天了，藍白協商是否有進展？。



柯文哲笑說，正確的講法應該只剩一天半，大家就深呼吸、放輕鬆、繼續努力。



媒體提問，昨晚跟今天中午都跟鴻海創辦人郭台銘見面，兩人究竟聊了什麼？是否在談不分區“立委”的布局？



柯文哲否認表示，郭台銘是大老闆，不會那麼LOW，郭台銘是在講他的“國家政策”，他聽完後覺得郭的智庫顯然不錯，特別是在財經方面，郭台銘還是專家。



媒體提問，郭台銘競選辦公室說，只要柯文哲點頭，就可以促成柯郭配？



柯文哲先是停頓三秒才說“我不想在這裡說”，但他強調，郭台銘的水準已經超越這個（柯郭配）。



媒體提問，怎麼看賴蕭配？



柯文哲認為，賴清德也沒有其他選擇，在美方有疑慮的狀態下，賴清德還是需要建立對美方的熱線，所以很久以前他就知道，賴清德的副手人選最後一定是蕭美琴。



媒體報導柯文哲周三要去登記參選？



柯文哲說，“這要明天早上開會才知道，但目前還沒有這個計劃。”