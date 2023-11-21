中評關注：美中關係周期性回暖持續多久？

中美峰會帶來的兩國關係穩定能持續多長時間備受關注 中評社華盛頓11月20日電（記者 余東暉）過去幾年持續惡化的美中關係通過此次舊金山峰會止跌企穩，這被前白宮高官看成是美中關係的“周期性回暖”。在美中競爭結構性緊張依然存在的情況下，美國外交學界更加關注美中關係這個相對穩定期能持續多久？



連日來，美國外交和戰略學者紛紛通過撰文和舉行研討會的形式，探討舊金山中美峰會的結果和意義。儘管美國國會的共和黨人批評拜登政府與中國對話的手法及其結果，但多數學者包括一些前官員對此次峰會取得的進展持肯定態度，儘管多數人對美中關係的後勢依然不表樂觀。



小布什時期的白宮國安會東亞事務高級主任韋德寧（Dennis Wilder）認為，這是中美兩國領導人在2024年進入大選年之前最後的面對面會談機會，明年拜登很可能不會去亞洲參加任何活動，兩國元首明年也不可能互相邀請對方來訪。所有人都視此次峰會為在明年台灣大選之後或者美國大選前後，雙方為穩定中美關係設置“防火牆”所需要的機會。此次會談目標不是明顯改善美中關係，而是想穩住兩國關係。因而雙方在會談後沒有聯合聲明或者聯合記者會，雙方的解讀也有很多不同，是在預料之中。



前美國東亞國家情報官希爾（Paul Heer）在“國家利益”網站撰文分析，此次峰會，拜登似乎更在意做給美國內觀眾看，拜登試圖重申美國在兩國關係中的“實力地位”，儘管這是一個越來越脆弱的假設，但他又不能在美國觀眾面前表現出退讓。而具有諷刺意味的是，儘管美國媒體一直在強調中方更需要一次成功的峰會以面對國內經濟困難，但中國領導人似乎在向世界的觀眾示好，實際上顯示有足夠的信心在國際觀眾前扮演“好警察”的角色。