中評關注：賴蕭配成軍　英系又回來了

賴蕭配昨天正式成軍。（照片：賴清德競選辦公室提供） 中評社台北11月21日電（記者 黃筱筠）民進黨2024參選人賴清德最近一直被“藍白合”議題壓制，難得宣布副手人選蕭美琴，讓台灣媒體與外媒擠滿競選總部。這應是賴清德近期被追問“藍白合”議題以外，難得受到媒體的高度關注。蕭美琴確定擔任賴副手後，許多過去挺蔡英文的網軍與英系人馬都在臉書上力讚蕭，2024大選至今，挺英的勢力才像是活了過來。也因此會被國民黨稱蕭美琴是來“監軍”。



賴清德昨天宣布蕭美琴擔任副手，今天一早兩人將前往“中選會”登記參選2024，在藍白合還沒有最後定論前，“賴蕭配”將成為2024大選第一組登記的候選人。



蕭美琴昨天出現在賴清德競選總部，蔡英文的隨行造型師也現身，最私密的造型師都可以借給蕭，可見蔡英文與蕭美琴關係非常好。昨天“賴蕭配”成軍之後，過去對賴清德不滿的挺英網軍，也紛紛對於蕭美琴擔任副手大讚。英系代表人物之一，曾任“總統府”發言人、民進黨副秘書長林鶴明也肯定賴清德找來蕭美琴，是為了組建最強團隊。



賴清德被民進黨正式提名之後，雖常強調會遵循蔡英文路線，但不分區“立委”提名，除了現任英系“立委”莊瑞雄尋求連任之外，英系、前“衛福部長”陳時中並未納入名單，過去有些挺英的醫界，更因此公開批評民進黨，幾乎是與民進黨撕破臉。英系在賴清德參選“總統”以來，消沈很久。



現在因為蕭美琴與蔡英文關係非常好，蕭美琴擔任賴清德副手之後，英系又開始在網路上活絡起來，幫忙“賴蕭配”拉抬。賴清德找蕭美琴擔任副手，至少在這部份算是加分。



蕭美琴在民進黨內並未有明顯派系，過去曾被陳水扁、新潮流重用過，蔡英文執政後，蔡對蕭也非常信任，除了讓蕭持續耕耘花蓮參選“立委”，2020年花蓮“立委”落選之後，蔡也派任蕭擔任重要的外交工作駐美代表，且一待就是3年多。