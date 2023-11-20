上交所與杜拜金融市場簽署合作諒解備忘錄

中評社北京11月20日電／據央視新聞：11月20日，上海證券交易所（以下簡稱上交所）和杜拜金融市場（以下簡稱DFM）宣布簽署合作諒解備忘錄，以進一步加強資本市場之間的合作交流。這一夥伴關係的落實，是中國資本市場對外開放、加強跨境合作的又一重要里程碑。



該夥伴關係不僅促進了上交所和DFM的信息交流，還將有效提升兩個市場的效率和透明度。根據合作諒解備忘錄，上交所和DFM計劃共同探索開發ESG和可持續發展相關的產品，滿足兩個市場參與者的需求。此外，雙方還將共同探索開發包括跨境指數、ETF等金融產品，向市場參與者介紹各自的優勢，並為他們提供更為豐富便捷的資本市場服務。



上交所總經理蔡建春表示，很高興與DFM建立合作夥伴關係。上交所期待與DFM深化溝通交流，共同探索在指數、ETF、ESG等領域的合作機會。下一步，上交所將在中國證監會的統一部署下，進一步深化高水平制度型對外開放，繼續探索與中東地區交易所的多元化合作對接機制。加強雙邊合作、探索多邊合作，不斷豐富合作形式，深化合作內容。



DFM首席執行官Hamed Ali表示，DFM與上交所之間的合作諒解備忘錄標誌著我們在加強國際合作和促進資本市場發展關鍵領域的合作方面邁出了重要一步。這種合作關係為探索新機遇和擴大市場打開了新的大門。他表示，在不斷變化的金融環境中，全球合作至關重要，希望與上交所一起，互通雙方的最佳實踐和專業知識，並加強金融生態系統的發展。