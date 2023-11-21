柯文哲：民眾黨不分區安全名單有東南亞外配

柯文哲昨晚出席桃園市多元族群後援會成立誓師大會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月21日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲昨晚出席桃園市多元族群後援會成立誓師大會，他透露，民眾黨這次提名的不分區“立委”安全名單裡，有來自東南亞的外配，這就展現了民眾黨對共融社會的努力，他認為，只要住在台灣、認同台灣、喜歡台灣，他就是台灣人，這樣才能讓台灣成為更共融的社會。



民眾黨原本要將嫁到台灣30年的陸配徐春鶯納入不分區“立委”名單，遭到民進黨抹紅、抨擊，徐春鶯日前表示，她已婉謝提名。



柯文哲指出，若從台灣四百年的歷史來看，從最早有原住民，再來是西班牙人、荷蘭人，後來從大陸來的鄭成功就帶來了閩南人，之後又有客家人，直到明朝被滅亡後，台灣又進入清朝的範圍，1894年甲午戰爭失敗後，1895年馬關條約，台灣又變成日本的殖民地，1949年中國國民黨在大陸敗退，帶了很多所謂的外省人來到台灣，1987年以後，台灣開始有新住民移入。



柯文哲認為，這表示台灣在歷史上就是移民社會，若真的去檢查台灣人的DNA，他相信多元性會非常的大，為什麼這次他參選的口號要用“共融社會、‘國家’治理”？因為目前台灣有7%新生兒的媽媽是所謂的外籍新娘，但不應該歧視他們，所以這次民眾黨的不分區“立委”安全名單裡面，就直接把來自東南亞的外配給放進去，這也展現了民眾黨對新住民的態度。



有人問他為什麼要這樣做？柯文哲表示，多元既然是台灣的特色，就應該把多元變成台灣的優點，而不是讓多元變成台灣的缺點，那如何把多元變成台灣的優點？最重要的就是包容與融合，所以不應該一開始就採取歧視的態度，像他就很反對新住民來台灣6年才可以申請身分證，要嘛就一視同仁，大家同樣都是人，為什麼要給新住民不同的待遇？



柯文哲指出，台灣目前大概有67%自認是閩南人，自認是客家人的大概有19%，自認是原住民的大概有2.5%，而自認是新住民的大概有8%，所以台灣是一個族群相當多元的社會。他記得小時候因為本省人跟外省人的區別，讓這個社會變得有點撕裂，所以在他當台北市長的時候，就然堅持要辦開齋節。



當時幕僚還質疑柯文哲說，辦開齋節活動又沒有選票，為什麼還要辦這種活動？但柯文哲認為，做人不應該這樣，如果我們能主動對人家好，等大家去上班的時候，他們就會對你的爸爸和媽媽比較好一點。



柯文哲強調，現在台灣的移工也非常多，光是台北市來自印尼的看護工就有約4萬人，全台灣的移工加起來大約有80萬人，而全台灣所有的外配約有58萬人，光是陸配就有36萬人，所以他還是希望能把共融社會當成民眾黨很重要的政治思想，因為他認為台灣人應該要有新的定義，那就是只要住在台灣、認同台灣、喜歡台灣，他就是台灣人，這樣才能讓台灣成為更共融的社會。

