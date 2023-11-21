快評：“獨獨組合”　折騰台灣政治未來

中評社快評／賴清德20日下午宣布與蕭美琴搭檔投入2024台灣大選。賴是“務實台獨工作者”，蕭被大陸官方列為“台獨頑固分子”，賴簫搭配，“獨獨組合”，明年1月如果勝選，複雜嚴峻的兩岸關係勢將更難有迴旋空間。



蕭美琴出生於日本神戶市，父親蕭清芬是台南人，曾任台南神學院院長，母親是歐裔美國人。蕭高中時離台至美國求學，拿到哥倫比亞大學政治學碩士學位。綠營有人稱“賴蕭配”為“清美配”，意思是賴清德與美國的搭檔，毫不掩飾。



大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日被詢及對“賴蕭配”看法時直言，“這兩個人湊成‘雙獨組合、獨上加獨’，對台海形勢意味著什麼，對台灣老百姓的身家性命意味著什麼，對台灣的前途命運意味著什麼，我想每一位台灣同胞都很清楚。”



大陸對“賴蕭配”定了性、定了調，態度是明確的。“賴蕭配”不只是“雙獨組合”，還是“美系組合”，“倚美謀獨”，“獨上加獨”，折騰的是台灣的政治未來。



賴清德昨天在記者會上稱，賴蕭會穩穩地帶領台灣，堅定走對的路。蕭美琴用閩南語稱，“為了我們的國家，我會撂落去”。外界有評論認為，“我們的國家”這五個字，完全體現了“賴蕭配”的性質：“獨上加獨”。



“賴蕭配”成形，“台獨戰車”啟動，未來可能失控。大陸定必時刻保持警覺，不會小看“獨獨配”對台海和平穩定的破壞力道。



