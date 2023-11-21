歐盟委員會延長國家補貼政策以應對高能源價格

中評社香港11月21日電／歐盟委員會20日通過“國家援助臨時危機和過渡框架”修正案，將相關國家補貼政策延長6個月至2024年6月30日，以應對俄烏衝突及能源價格上漲造成的影響。



新華社報導，歐盟委員會當天發表聲明說，通過對框架部分內容進行調整，歐盟成員國可繼續維持其補貼計劃，以應對冬季供暖季，並確保仍受危機影響的公司不會被切斷必要的支持。其中，農業部門的補貼金額上限從25萬歐元提高至28萬歐元；漁業和水產養殖部門的補貼金額上限從30萬歐元提高至33.5萬歐元；所有其他部門的補貼金額上限從200萬歐元提高至225萬歐元。



此外，修正案還規定，衹有當能源價格大幅超過危機前水平時，成員國才能繼續提供援助，支付部分額外能源費用。



歐盟委員會15日發布秋季經濟展望報告說，俄烏衝突以及更廣泛的地緣政治緊張局勢繼續構成風險，仍是不確定性的來源。儘管總體趨勢向好，但能源市場依然脆弱。



2022年2月俄烏衝突爆發後，歐盟委員會於同年3月通過“國家援助臨時危機框架”，隨後於7月和10月進行修訂，並於2023年3月用“國家援助臨時危機和過渡框架”將其取代，旨在使成員國能夠向有需要的企業和部門提供及時、有針對性和適當的支持。