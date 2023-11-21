柯文哲夜奔郭台銘家　郭辦：惡補統計學

民眾黨2024參選人柯文哲與郭台銘。（中評社 資料照） 中評社台北11月21日電／藍白合卡關，台灣民眾黨2024參選人柯文哲周日表示會“繼續用台灣民眾黨‘總統’候選人身分拚戰到底”，當晚又被直擊柯直奔鴻海創辦人郭台銘家密會一個半小時。郭辦發言人陳家頤昨天證實，柯文哲是向郭台銘請教統計學知識“惡補統計學”，雙方會在24日下午5時（登記截止時間）前，討論出最好的整合方式。



媒體報導，陳家頤表示，柯郭會談一個多小時，主要是來“學統計學”。郭台銘的統計學師承台大會計系教授萬瑞霞，匯率則師承央行前總裁彭淮南，對相關方面的知識很豐富。柯文哲問郭台銘，到底讓3個百分點、6個百分點是怎麼回事？



昨天是“總統”、“立委”選舉受理登記參選首日，郭台銘今天持續無公開行程。外界關切已取得參選資格的郭台銘動態。陳家頤說，郭台銘沒有預設框架，在登記截止前，什麼都能談，最終目標就是要整合出一個最強的勝利團隊。至於柯文哲是否詢問郭台銘擔任副手，陳家頤說，沒有談到這部分。



郭辦發言人黃士修也重提郭台銘與國民黨2024參選人侯友宜的初選，批評侯友宜是個只靠國民黨逼他人讓才能拿到大位的參選人，若國民黨真以天下蒼生為己念，為何不是“出場即作弊”的侯友宜退讓？



黃士修質疑，國民黨最愛自稱泱泱大黨，今年提名侯友宜，不斷破壞規則，叫郭台銘讓他，也叫柯文哲讓他，但侯友宜不退，在野僵局不解，民進黨2024參選人賴清德躺著選。“保送民進黨者，必國民黨。”呼籲國民黨勿再情緒勒索，推卸歷史罪人責任。