藍白卡關？李乾龍預言：侯友宜一情況下可贏

國民黨2024大選參選人侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍。（中評社 資料照) 中評社台北11月21日電／藍白整合18日再度陷入僵局，主因是中國國民黨、台灣民眾黨兩方在民調檢視決定2024大選參選人時，在誤差範圍判定出現歧見，藍營稱民眾黨參選人柯文哲同意民調誤差範圍內由“侯柯配”得點（通常是正副3%）；但柯陣營後來堅持只讓3%(正負1.5%)。對此，國民黨參選人侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍分析選情，認為侯在北部贏百萬票，就有可能在2024拿下勝利。



根據《中時新聞網》報導，針對藍白合情況，李乾龍昨日稱，以柯文哲的個性，今天講完的話都忘光了，誠信的問題非常重要，國民黨主席朱立倫講過，“不到最後階段不能放棄”，但現在民氣可用。李提到，自己幾個月前，也跟說侯要有備案。



李乾龍強調，相信這個階段，國民黨會團結起來，尤其前高雄市長韓國瑜被列為不分區第一名，深藍這塊有了；另包括本土地方人士也都靠攏過來，回歸到國民黨，深藍跟本土靠在一起，會有史無前例的團結。



李乾龍推測，國民黨在北部或可以贏到120萬票，中部則是小贏，當前要研擬如何把南部輸的票補起來。不過李乾龍也樂觀看待，南部如高雄、台南、屏東在2022九合一選舉都沒有輸很多，謝龍介選台南市長僅輸5萬票，柯志恩挑戰高雄輸24萬票，蘇清泉出戰屏東縣長更只輸1萬票，因此若藍營在北北基桃能贏百萬票，侯友宜就有可能在2024拿下勝利。