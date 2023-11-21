陳智菡：柯本想要退　有人強逼導致粉絲反彈

民眾黨柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（中評社 資料照） 中評社台北11月21日電／“藍白合”持續陷入僵局。民眾黨2024參選人柯文哲競選辦公室的發言人陳智菡20日在政論節目指稱，民眾黨已經很善意，很讓了，“其實柯文哲本來想要就退了”。但“有人還是要用強逼的方式，導致內部或是支持者有很多的反彈，就不會有整合的效果”。



藍白合一波三折，從一開始雙方各派參選人，到柯文哲終於點頭答應和侯友宜出現在同一張選票上，更願意民調“讓3%”。就在看似整合成功之際，沒想到後來雙方專家對於民調詮釋談不攏再度卡關。柯文哲19日在板橋誓師大會上稱要“繼續用民眾黨‘總統’候選人身分拚戰到底”，侯友宜後來也發文“走自己的路”，藍白整合瀕臨破局。



綜合台媒報導，陳智菡20日上年代新聞台《新聞面對面》節目，一開始談到藍白合11月15日確定當日，一度被拍到拭淚畫面。陳智菡解釋，自己當時情緒確實是很激動，但她沒有哭。而之所以情緒激動，是因為感受到柯文哲在退讓而不捨。因為他們原本認為有機會靠自己一戰，但也理解柯文哲願意退讓。



板橋誓師大會那天，柯文哲說要“拚戰到底”，還有回頭路嗎？陳智菡回應，由於現在許多中間選民無法認同如此結果、選票無法轉移，那“侯柯配”恐怕就不能達到勝選。她指連國民黨內部民調也是柯高出很多，而民眾黨一直在退讓，但沒有感受到國民黨的善意。



陳智菡強調，民眾黨並沒有刻意設局，故意讓柯文哲簽一個不平等條約計劃，還最後破局。柯文哲說了就是說了（指願意藍白合）。接著陳智菡更大爆，其實柯文哲本來已經想要“就退了”。



主持人追問：退是什麼意思？陳智菡回說，“就是讓你們（指國民黨）選”。國民黨還是希望雙方在同一張選票上，因此民眾黨承諾用民調和讓3%的方式。讓3%跟比民調，已經是民眾黨所能做出的最好方法，就是希望能夠去整合兩邊選民。



陳智菡說，但發現這個最好的方法，有人還要用強逼的方式，導致內部或支持者有很多反彈，就不會有整合的效果。



