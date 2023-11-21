賴蕭完成登記　賴清德稱參選就是要信賴台灣

賴清德與蕭美琴完成參選登記，步出“中選會”後，賴向支持者發表談話。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月21日電（記者 黃筱筠）民進黨2024參選人賴清德昨日宣布副手蕭美琴後，今日上午前往“中選會”登記參選。兩人登記結束後，賴清德向支持發表談話稱，他與蕭美琴搭配參選至少有三層特別意義。他並強調，他們意志堅定、充滿信心，希望大家鼎力支持他們，讓他們再一次團結在一起，推動“國家”繼續在正確的路上繼續前進。



賴清德發表談話後，支持者高喊“選對的人、走對的路”。



“中選會”從11月20日到24日受理“總統”、“副總統”候選人登記。登記時要繳納現金新台幣1500萬元保證金。



賴清德、蕭美琴在上午近9時搭乘維安車輛抵達“中選會”，賴清德身著深藍色西裝、淺紫色領帶、蕭美琴則穿著白色外套、黑色套裝；兩人左胸並搭配“選對的人、走對的路”胸章，在支持者高喊賴清德、蕭美琴凍蒜下抵達“中選會”三樓，並在“中選會主委”李進勇陪同下進行登記事宜。



兩人首先在登記簿上簽到，並驗證身份證，隨後遞出申請資料及新台幣1500萬元保證金。兩人登記完後。“賴蕭配”完成登記後，競選總幹事潘孟安也高呼，“一馬當先，一定當選”。賴清德則向櫃台服務人員致意，隨後走到一樓門外發表談話。



賴清德表示，他與蕭美琴搭配參選至少有三層特別意義：



第一、他們兩人都具有“國家”的使命感，1996年飛彈危機他毅然決然追隨民主運動前輩的腳步，棄醫從政，27年來，他的決心從來沒有改變過，守護台灣的意志更加的堅定。蕭美琴從哥倫比亞大學畢業後就回到台灣來，從基層做起，不管在哪一個位置，一步一腳印，奉獻給台灣她的心力，也可以看得出來她對台灣滿滿的愛。“我們兩個都深愛這塊土地，熱愛這個‘國家’，我們一定會竭盡所能守護台灣，促進民主和平和繁榮”。