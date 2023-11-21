精神科醫師喊話柯：考上第2志願總比落榜好

沈政男認為，柯文哲最後會選擇當副手，因為考上第2志願總比落榜好。（照片：沈政男臉書） 中評社台北11月21日電／藍白整合持續卡關，台灣民眾黨2024參選人柯文哲日前放話，將以“民眾黨‘總統’候選人”的身分拚戰到底。台灣精神科醫師沈政男21日在臉書發文認為，柯文哲最後還是會選擇當副手，因為考上第2志願總是比落榜好，“沒有說一氣之下，繳交空白志願卡的道理”。



沈政男表示，“總統”大選登記截止日是本周五，國民黨主席朱立倫已說，周三是藍白合最後機會，而柯文哲也稱要拚戰到底，但雙方卻都沒公布副手人選，這顯示藍白都在等對方讓步，還是想合在一起。



沈政男指出，現在的狀況是弱雞賽局，即兩車對開，看誰先轉彎，只要有人先讓開了，藍白合就會成形。他研判，若柯文哲不讓，國民黨2024參選人侯友宜可能會讓，但最終還是柯會先讓，因為他在上周的政黨協商已讓過一次，既然如此，侯就不可能讓了，“警察的心臟，看起來還是比外科醫生強一點。”



針對柯文哲稱要以“總統”候選人的身分拚戰到最後，沈政男認為，柯前面說什麼不重要，當弱雞賽局來到最後1秒兩車就要對撞、考上第1或第2志願，或是落榜的差別來到眼前時，下決定就不是嘴巴，而是手腳了。



沈政男認為，柯文哲已考慮過接受當副手，只是被幕僚影響，所以又猶豫了起來，但等到激情退去，還是會回歸“藍白合穩贏，獨立參選穩輸”的現實。沈政男也研判，柯文哲的第2志願已到手，他現在的動作只是要爭取第1志願，看看國民黨有沒有機會讓步，才會在這2天一直說“藍白合要有勝算最大組合。”



沈政男斷言，如果今天國民黨還是不接受柯侯配，柯文哲明天就會回來接受侯柯配，因為就算沒第1志願，第2志願也是不錯，總比落榜好太多，“沒有台大，陽明也可以，重考就好，沒有說一氣之下，繳交空白志願卡的道理。”